Соболенко показала кольцо с бриллиантом на пальце 16 4.02.2026, 13:40

Поклонники начали поздравлять спортсменку с возможной помолвкой.

Беларусская теннисистка, первая ракетка Арина Соболенко выложила в Instagram фото бриллиантового кольца на безымянном пальце левой руки. Фанаты в комментариях предположили, что спортсменка выходит замуж за своего бойфренда Георгиоса Франгулиса.

Арина Соболенко показала образ в одежде бренда Gucci, амбассадором которого недавно стала, а в один из кадров попало кольцо с большим бриллиантом — оно у теннисистки на безымянном пальце левой руки, на Западе там обычно носят помолвочные и обручальные кольца.

В комментариях сразу предположили, что Соболенко теперь помолвлена со своим бойфрендом — 37-летним бразильским бизнесменом и автогонщиком Георгиосом Франгулисом.

«Это объявление о помолвке?!»

«Поздравляем!»

«Ух ты, похоже, твой парень стал женихом?»

Сама Соболенко пока не прокомментировала, действительно ли собирается замуж. Ранее 27-летняя теннисистка рассказывала, что хочет семью и детей: «Но не хочу заводить первого ребенка в 35 лет. Хочу завести ребенка, а потом вернуться [в теннис]. Хочу, чтобы мой ребенок видел, как тяжело приходится работать в жизни, чтобы чего-то добиться».

