Ученые: Детский смех — это гениальный эволюционный механизм 4.02.2026, 14:53

Чувство юмора у младенцев возникает раньше, чем считалось.

Новое исследование развития детей показало, что смех и чувство юмора появляются у младенцев значительно раньше традиционных вех, таких как первые слова или уверенная ходьба. Более того, эти способности играют ключевую роль в познании мира и формировании социальных связей, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Еще Чарльз Дарвин предполагал, что смех выполняет важную социальную функцию, закрепляя связь между людьми задолго до появления речи. Современные данные подтверждают, что смех младенцев — это не просто реакция на забавные звуки или гримасы, а способ взаимодействия и построения отношений.

Исследователи отмечают, что младенцы следят за лицом взрослого очень внимательно и реагируют на его действия даже в возрасте 2–4 месяцев. Первые «неконтролируемые» заливистые смешки вызываются лимбической системой — зонами мозга, ответственными за эмоции и мотивацию.

К шести месяцам дети начинают смеяться намеренно — чтобы продлить игру или привлечь внимание взрослого. Этот осознанный смех связан с областями мозга, участвующими в развитии речи, и появляется одновременно с лепетом.

Ученые подчеркивают, что смех на «шуточные» ситуации — например, когда взрослый использует ложку как усы — означает, что ребенок уже понял, что такое ложка, что такое усы и что перед ним знакомый человек. Это свидетельствует о ранней способности замечать «безопасные несоответствия» — неожиданные, но не пугающие события.

В возрасте около шести месяцев дети начинают сами придумывать первые «шутки», издают смешные звуки, используют предметы «не по назначению» или копируют взрослых в игровой форме. Ближе к году появляется еще более сложное поведение — игровое дразнение. Малыш может предлагать взрослому еду, а затем неожиданно забирать ее себе, или тянуться к запрещенному предмету, наблюдая за реакцией родителей.

Ученые считают, что такое поведение демонстрирует ранние признаки понимания намерений других людей и умение нарушать правила «понарошку». Смех и чувство юмора — не второстепенные навыки, а важнейшие элементы раннего когнитивного и социального развития. Они помогают ребенку изучать мир, укреплять связи со взрослыми и развивать понимание причинно-следственных связей.

Хотя родители чаще ждут первых шагов или слов, совместный смех с ребенком — один из самых важных и полезных этапов развития.

