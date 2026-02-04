WSJ: Пять причин, почему Путин проиграет 6 4.02.2026, 15:30

Россия потрепана и истощена.

Потери России на войне превысили все ее конфликты после Второй мировой. Продвижение армии РФ измеряется метрами, а не километрами. Экономика Москвы не выдерживает затяжной войны, несмотря на пропаганду. Редколлегия The Wall Street Journal, самого влиятельного издания США, пришла к выводу, который Кремль всеми силами пытается скрыть: Владимир Путин не выигрывает войну против Украины.

Масштабные потери, экономическое истощение и мизерные территориальные продвижения показывают, что образ «непобедимой России» - это прежде всего пропагандистский миф.

По мнению авторов статьи, Путин хочет, чтобы мир поверил: его невозможно остановить. Однако свежий аналитический доклад демонстрирует обратное: Россия платит за войну цену, несоразмерную любым военным результатам, и находится в уязвимом положении.

Колоссальные потери

Согласно оценкам аналитиков CSIS Сета Джонса и Райли Маккейба, с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла на войне до 1,2 миллиона человек, из них около 325 тысяч - погибшими. Это более чем в пять раз превышает суммарные потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой. Для сравнения, за всю Корейскую войну США потеряли около 36 тысяч солдат.

Всего 70 метров в день

При этом ключевой аргумент Кремля «мы больше, значит победим» не работает. Россия действительно бросает в бой все новые волны мобилизованных, но территориальные успехи выглядят почти символическими.

В районе Покровска, отмечает WSJ, с февраля 2024 по январь 2026 года российские войска продвигались в среднем на 70 метров в день - темп, сравнимый с переходом с одной улицы на соседнюю в центре Манхэттена.

Редколлегия подчеркивает: даже самые кровавые наступления Первой мировой войны продвигались быстрее.

Война приобрела изнуряющий позиционный характер, где Россия теряет людей в 2-2,5 раза быстрее, чем Украина, не получая решающих преимуществ.

Экономическая беда России

Экономическая картина для Москвы также выглядит мрачно. По данным CSIS, половина российского бюджета уходит на армию, силовиков, ВПК и обслуживание долгов.

При этом у России нет ни одной компании в списке ста крупнейших технологических корпораций мира - показатель технологической деградации страны, ведущей дорогостоящую войну.

Путин все слабее

Авторы статьи делают жесткий вывод: Путин находится не в позиции силы, а в ослабленном положении, именно поэтому он не должен диктовать условия на переговорах.

Дональд Трамп, по мнению WSJ, все еще располагает инструментами давления от ужесточения санкций до расширения военной помощи Украине, чтобы заставить Москву отказаться от части оккупированных территорий и согласиться на реальные гарантии безопасности.

В противном случае «слабый мир» лишь даст России время перевооружиться и вернуться с новой агрессией уже против Украины и стран НАТО. Путин, подчеркивает издание, далеко не тот неудержимый лидер, каким он хочет казаться в глазах Запада.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com