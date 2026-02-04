В Беларуси резко обвалились продажи новых автомобилей 4 4.02.2026, 15:34

Опубликована статистика по итогам января.

Белорусский рынок новых легковых автомобилей в январе продемонстрировал резкое сокращение в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные, представленные автомобильной ассоциацией «БАА».

Согласно статистике БАА, в первый месяц года продажи пятнадцати ведущих марок авто в Беларуси упали на 40% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив всего 3508 штук. При этом доля этих брендов в общем объеме продаж юрлицами достигла 97,1%.

Единственным исключением на общем негативном фоне стала деятельность отечественного производителя СЗАО «Белджи», реализующего автомобили марок Belgee и Geely, совокупная доля рынка которых в январе составила 52,8%. Год к году общая доля рынка местных автопроизводителей легковых автомобилей выросла с 27% до 58%.

Наиболее значительное падение отмечено в сегменте машин, ввозимых из государств ЕАЭС, что на деле означает поставки из России. Этот импорт сократился в четыре раза по сравнению с январем 2025 года, а его доля на общем рынке упала с 38% до 15%.

Продажи марки Lada снизились в 3,6 раза, а реализация производимых в России легковых автомобилей китайских марок на белорусском рынке практически прекратилась.

Параллельно сократилась и доля импортируемых из-за пределов ЕАЭС новых автомобилей – с 35% до 27%. При этом одиннадцать таких марок сохранили свои позиции в топ-15 продаж.

Ассоциация также отмечает важный структурный сдвиг: высокая доля продаж новых автомобилей физлицами сохраняется. Соотношение продаж юрлиц и физлиц изменилось с 10:1 год назад до 5:3 в январе текущего года.

Более того, импорт новых легковых автомобилей частными лицами нарастает и в отчетном месяце составил 56% от общего ввоза в страну.

Стоит отметить, что с 1 января 2026 года автомобильная ассоциация «БАА» осуществляет публикацию данных о продажах новых легковых машин на внутреннем рынке Беларуси на основании аналитических отчетов УП «БАА-Консалт» по результатам обработки данных электронных паспортов транспортных средств, с даты производства которых до даты выдачи ЭПТС прошло не более 24 месяцев (новые автомобили).

Оценка рынка производится по результатам продаж юридическими лицами, включая членов БАА, топ-15 автомобильных марок.

