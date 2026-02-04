Как электромобили ведут себя в условиях низких температур?

Зимний тест Tesla Model Y и Hyundai Ioniq 5N покажет.

Зимой электромобили теряют значительную часть запаса хода, и недавний эксперимент это наглядно подтвердил. Блогер Ричард Саймонс провел сравнительный тест четырех электрокаров при низких температурах, пишет SupercarBlondie (перевод — сайт Charter97.org).

Все машины двигались вместе, по одному маршруту длиной около 100 км, при одинаковых условиях — мокрые зимние дороги, высокая скорость на трассе, полная загрузка. Это позволило максимально честно оценить эффективность.

Hyundai Ioniq 5N: мощный, но не экономичный.

Производительный Ioniq 5N показал эффективность 4 км на кВт·ч, что соответствует примерно 185 км реального зимнего пробега. По словам Саймонса, для этого маршрута и условий результат закономерен: широкие шины, агрессивные настройки и «трековая» архитектура негативно влияют на экономичность.

Tesla оказались заметно эффективнее.

Model Y Performance — около 5,6 км/кВт·ч, что дает 389 км хода.

Model Y Long Range с аэроколпаками — 6,0 км/кВт·ч, примерно 405 км хода.

Тест подтвердил, Model Y демонстрирует стабильные результаты в холоде, хотя не все модели Tesla одинаково хорошо переносят зиму.

Тем не менее Model Y остается одним из самых надежных электромобилей для низких температур — что подтверждают и владельцы из Канады, где машины успешно заряжаются даже при –36 °C.

