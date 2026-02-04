«Гражданский брак» с НАТО Владимир Фесенко

4.02.2026, 15:57

Визит Рютте в Киев — и символично, и практически одновременно.

3 февраля Киев посетил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. У этого визита, как и у других приездов в Киев международных лидеров, есть символическая и практическая составляющая.

Символика связана с проявлением солидарности с Украиной. Это, так сказать, обязательная программа, демонстрация поддержки Украины и партнерских связей с Украиной — либо на межгосударственном уровне, либо со стороны конкретных межгосударственных организаций. Иногда это связано с конкретной датой. Одна из таких дат приближается — четвертая годовщина большой войны, полномасштабного российского вторжения в Украину. И в феврале мы еще увидим целый ряд визитов в Киев известных международных лидеров и наших партнеров.

Визит Марка Рютте в Киев хотя бы по формальным признакам имел большое символическое значение. Одним из таких признаков стало его выступление в Верховной Раде. Как правило, именно такие выступления являются четким критерием особых партнерских отношений.

А у нас с НАТО точно особые партнерские отношения. Мы давно стремимся к членству, образно говоря — «браку» с НАТО. Зато НАТО хочет иметь с нами близкие отношения, но без юридических обязательств. И это уже давняя история.

В условиях большой войны против российского нашествия наши отношения стали еще более близкими. Это почти «гражданский брак». По масштабу и глубине взаимодействия мы значительно превосходим большинство официальных членов НАТО. Кроме одного момента — «штампа в паспорте» и обязательств со стороны НАТО в виде 5-й статьи Договора (о совместной защите НАТО любой страны Альянса, на которую совершено нападение).

И несмотря на наши откровенные и настойчивые просьбы, согласия на легализацию «отношений» с НАТО нам так и не дали. Такой себе парадокс.

При втором президентстве Трампа ситуация стала еще более противоречивой. Отношения с НАТО остаются масштабными и глубокими, но одновременно стало очевидным, что перспектива членства Украины не просто заблокирована, она должна быть принесена в жертву на алтарь мира в Украине. Такова позиция президента США Дональда Трампа.

Возразить этому не могут ни в НАТО, ни в Украине, но и разрывать отношения, которые сложились между НАТО и Украиной, тоже не хотят. Тем более, что именно через НАТО Украина решает многие вопросы, связанные с поставками оружия для нашей страны.

Вот такой контекст наших взаимоотношений с НАТО на данный момент.

Я не буду тщательно анализировать выступление генсека в Верховной Раде и другие его заявления. Все это как раз — внешняя и символическая сторона этого визита. Единственное и наиболее цитируемое заявление, на которое обращу внимание. «Как только будет достигнуто мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море», — сказал генсек НАТО, выступая в украинском парламенте. И снова парадоксы. Нам это действительно обещают, но не гарантировано. И все это еще не легализовано в виде соответствующих договоров.

А субъектом этих обещаний выступает не НАТО, хотя речь идет о «вооруженных силах», «самолетах» и «поддержке на море» со стороны стран Альянса. Субъектом этих обещаний является коалиция желающих, в которую преимущественно входят именно страны НАТО. Я уже не говорю о том, что еще неизвестно, что будет с самим НАТО при втором президентстве Трампа. Новые политические реалии.

Тем не менее, НАТО пока остается нашим партнером, а генсек Марк Рютте в очередной раз подтвердил, что является нашим искренним и активным другом. В этом — главный символизм его визита в Киев и выступления в Верховной Раде. Дополнительный и не менее важный символизм заключается в том, что визит состоялся на фоне очередной воздушной атаки на Киев и попыток России спровоцировать настоящий «холодомор» в столице Украины.

Но приезд Марка Рюте имел и весомую практическую составляющую. Обычно практические вопросы остаются за кулисами, хотя о них могут упомянуть в общих чертах на брифинге участников переговоров (в данном случае — Зеленского и собственно Рютте) и на других официальных мероприятиях.

Учитывая эти обстоятельства, выскажу свои предположения относительно практической составляющей визита.

Первое практическое обстоятельство — это оружие. Именно через НАТО сейчас работает и платформа Рамштайн и, что особенно, программа PURL, через которую осуществляется закупка американского оружия для Украины за европейские деньги. И именно в этом проекте генсек Рютте играет важную роль. Как сообщил Офис президента, Зеленский и Рютте обсудили расширение программы PURL и поставки дополнительных ракет для Patriot.

Второй практический аспект — это Трамп и мирные переговоры. Марк Рютте уже зарекомендовал себя как наиболее эффективный европейский переговорщик с Трампом. Недавно в Давосе он продемонстрировал это в переговорах с Трампом по Гренландии.

И он уже неоднократно помогал Украине в переговорах с Трампом. Сейчас в этом вновь есть насущная необходимость. Речь идет о ситуации с так называемым «энергетическим перемирием» и перспективах переговоров в Абу-Даби. И то, что министр энергетики Украины Денис Шмыгаль показал генеральному секретарю НАТО одну из киевских ТЭЦ, которую ночью 3 февраля атаковала Россия, — это не просто часть программы визита. Это о том, как Россия отнеслась к энергетическому перемирию, инициированному Трампом.

Реакцию Трампа мы уже знаем. И она не является приемлемой для нас. Но мы также знаем, что на реакцию Трампа можно влиять, в частности, и через Марка Рютте, к которому президент США относится положительно и с доверием. А личное тактильное ощущение того, что происходит сейчас в Киеве, Марк Рютте получил. И будем надеяться, что он донесет это и до Трампа. Это тоже важный способ нашего влияния на мирные переговоры.

Поэтому визит Рютте в Киев — и символично, и практически одновременно. И дальше еще будет целый ряд таких важных визитов. Февраль 2026 года — это четвертая годовщина полномасштабного российского вторжения в Украину. Символизм этой даты мы должны использовать и для практических целей нашего сопротивления российскому нашествию.

Владимир Фесенко, nv.ua

