Конец эпохи и удар по российским стратегиям в Ливии Игорь Семиволос

4.02.2026, 16:15

3,496

Москва долгое время делала ставку именно на Саифа аль-Ислама.

Новость о гибели Саифа аль-Ислама (сына Муаммара Каддафи) может кардинально изменить политический ландшафт Ливии. Правда, здесь стоит предостеречь: только если она подтвердится, потому что, на моей памяти, его уже «хоронили» несколько раз за последние 15 лет. Кто такой Саиф аль-Ислам в современной Ливии? Это символ лоялистов Каддафи, которые стремились вернуться к стабильности времен Джамахирии. С его смертью движение каддафистов теряет единого харизматичного лидера, и это, скорее всего, разрушит намерения по поиску «третьей силы», способной объединить страну.

Примечательно, что Москва долгое время делала ставку именно на Саифа аль-Ислама, и его гибель — это серьезный удар по российским стратегиям в Ливии.

Как ни странно, но это также может «разморозить» политический процесс в этой многострадальной республике. Выборы в Ливии, которые откладываются с 2021 года, блокировались, в частности, из-за споров вокруг кандидатуры Саифа, которого разыскивал Международный уголовный суд и которого категорически не воспринимали западные страны и часть ливийских революционных элит.

В выигрыше пока что Турция и западные страны, для которых Саиф был нежелательным кандидатом. Его устранение с арены может быть воспринято как возможность для укрепления позиций переходного правительства в Триполи.

Не исключено, что часть племен, особенно на юге и в центре страны, на которые Саиф имел огромное влияние, могут расценить его смерть как политическое убийство со всеми вытекающими последствиями: эскалацией насилия и местью, что еще дальше отодвинет перспективу объединения Ливии.

В любом случае, смерть Саифа — это конец эпохи попыток вернуть Ливию к прошлому. Теперь стране придется искать лидеров исключительно среди политиков «новой волны».

Игорь Семиволос, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com