В Беларуси семиклассница пожаловалась в милицию на мать 19 4.02.2026, 16:18

Иллюстративное фото

Назначалась судебно-медицинская экспертиза.

В Беларуси семиклассница пожаловалась в милицию на мать. Подробности озвучили в Государственном комитете судебных экспертиз.

В Могилевской области в РОВД поступило заявление от учащейся седьмого класса. Она указывала, что во время ссоры ее избила мать. По данному факту милиция проводила проверку, назначалась судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений.

Удалось установить, что все случилось вечером в декабре 2025 года. Мать несколько раз звала свою 12-летнюю дочь к ужину. Однако несовершеннолетняя отказывалась, так как играла в телефоне и есть не хотела. На повторную просьбу от мамы отложить гаджет, школьница отреагировала с агрессией. Женщина разозлилась, что ее дочь проводит в телефоне много времени, и несколько раз ударила ребенка ладонями и ремнем. Через неделю подросток обратилась в учреждение здравоохранения и милицию.

Из заключения эксперта следует, что у школьницы был обнаружен кровоподтек на плече давностью примерно одна-две недели. Он образовался от действия тупого твердого предмета и относится к телесным повреждениям, которые не повлекли кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности.

«По результатам проверки по данному инциденту вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», - отметили в ГКСЭ.

