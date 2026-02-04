12 мая 2026, вторник, 17:26
Это провал для Китая

  4.02.2026, 16:22
США опережают КНР в гонке за Луну.

США готовятся к историческому событию, впервые со времен «Аполлона» NASA выведет экипаж из четырех астронавтов на орбиту Луны в рамках миссии «Артемида-2». Старт ожидается в феврале, и хотя посадки на Луну не будет, полет станет ключевым этапом на пути к возвращению американцев на лунную поверхность и созданию постоянной базы, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Миссия рассматривается и как геополитический сигнал. В последние годы Китай активно наращивал свои лунные программы и казался готовым опередить США. Теперь же «Артемида-2» демонстрирует, что Вашингтон вновь становится фаворитом гонки.

Полет проверит работоспособность корабля «Орион», систем жизнеобеспечения и устойчивость коммуникаций. Для связи будут использоваться две глобальные сети: Near Space Network — на ближних участках миссии, и Deep Space Network — с гигантскими антеннами в США, Испании и Австралии — при сближении с Луной. NASA также будет тестировать лазерную связь, что важно и в контексте военного технологического соперничества США и Китая.

В NASA уже провели главные тесты. В ракету заправили криогенное топливо и провели тестовый пуск без экипажа. Экипаж уже находится на карантине, как это делали астронавты программы «Аполлон».

«Артемида-2» отправится в десятидневный полет, приблизив США к созданию постоянной базы на Луне — раньше, чем это сможет сделать Китай.

