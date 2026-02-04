Белорусы ринулись в обменники?
- 4.02.2026, 16:29
Доллар взмыл до максимума за 14 дней.
В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в среду, 4 февраля, доллар взмыл до максимума за 14 дней. У евро тоже рекорд, но скромнее — максимум за 6 дней. А российский рубль сдал позиции.
Журналист smartpress.by тем временем посмотрел, какие очереди около обменников в столице.
Вот курсы основных валют после торгов 4 февраля:
1 доллар — 2,8787 рубля (+0,36%, +1,03 копейки),
1 евро — 3,3983 рубля (+0,22%, +0,75 копейки),
100 российских рублей — 3,7347 белорусского рубля (−0,06%, −0,23 копейки),
10 китайских юаней — 4,1418 рубля (+0,09%, +0,36 копейки).
Накануне корреспондент издания возле одного из обменников в Минске заметил очередь из 6 человек, в двух других было по 3 человека. А в четвёртом — 1 мужчина.