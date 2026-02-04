В Столинском районе от мороза спасли косулю 4 4.02.2026, 16:55

Из-за ледяной корки на снегу животные не могут добывать корм.

Егерь и охотовед Столинского лесхоза спасли косулю, которая обессиленная лежала на дороге. Ее отогрели и увезли на служебной «буханке». Подробности истории спасения егерь Юрий Рудинский рассказал госагентству БЕЛТА.

Во второй половине дня 3 февраля егерь и охотовед объезжали подкормочные площадки, везли животным морковь и зерно. Когда в районе деревни Дубое выехали из леса на грунтовую дорогу, то увидели остановившуюся машину.

«Сначала подумали, что произошло ДТП, подъехали туда. Мужчина и женщина стояли, а рядом с ними лежала косуля-сеголеток, самочке около шести месяцев. Она была обессиленная. Видимо, мамаша погибла, а малышка вышла на дорогу. Люди ее хлебом кормили, она ела с рук», — рассказал Юрий Рудинский.

Фото: t.me/brestlesnoi

По его словам, обычно косули пугаются людей и убегают. Малышка же не уходила, как будто ждала помощи. Сейчас в Столинском районе сугробы до колена и выше. Из-за оттепели и последующего мороза образовалась корка, которая ранит ноги животным.

«Мы позвонили ветеринарам, чтобы узнать, на какие моменты обратить внимание. Обследовали косулю, повреждений не было. Она не уходила, стояла рядом, больше к ногам прижималась», — заметил егерь.

Обдумав ситуацию, работники лесхоза забрали косулю к себе в УАЗ:

«Мы включили печку ближе к задним сидениям. Она практически не двигалась, приседала, видимо, устала по такому снегу ходить. Через полчаса косуля отогрелась. Насыпали в ведро зерна, она поела. Давала себя погладить».

Фото: t.me/brestlesnoi

Специалисты знают места, куда приходит большое количество косуль. В одном из таких мест расположена подкормочная площадка. Туда отвезли малышку.

«Это молодняк, она сама не выживет. Если оставить — волки или собаки съедят. Мы ее отвезли на подкормочную площадку. Оставили там есть зерно. Сейчас косули ходят стадом, собираются по 20−50 особей, так им легче прокормиться. Сегодня я делал объезд, досыпал корм на кормовых площадках. Нашей косули не было. Сто процентов ее в стадо приняли, и она ушла с другими косулями», — пояснил егерь.

Он отметил, что во время «Хавьера» «не было такого мороза и столько снега не лежало продолжительное время», а сейчас ледяная корка на снегу, животные не могут добраться до травы:

«Им очень сложно. Тяжелее всего косулям, зайцам, куропаткам. Кормим их на подкормочных площадках. Лось приходит только на солонцы. Он ест ветки, кору. Сам достает».

