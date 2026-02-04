Грозит ли России рецессия? 1 4.02.2026, 16:49

Путин признал замедление экономики.

Министерство финансов России опубликовало данные, согласно которым дефицит федерального бюджета в 2025 году составил 2,6% ВВП. Доходы от нефти и газа сократились до 8,48 трлн рублей — на 24% меньше, чем годом ранее. Эти показатели совпадают с тем, что Путин впервые публично признал, что экономика страны замедляется, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

На итоговой пресс-конференции в декабре 2025 года президент заявил, что рост ВВП составил лишь 1%, назвав это «осознанным шагом» ради снижения инфляции до 5,7–5,8%. Путин также подчеркнул необходимость повышения НДС как «самого честного» способа решения бюджетных проблем.

С 1 января российское правительство увеличило ставку НДС с 20% до 22% и ввело новые налоги на электронику. Бизнес оперативно отреагировал: логистические компании подняли цены на 10–20%, услуги питания, фитнеса и частной медицины — на 8–10%, IT-сектор — на 5–7%. Рост цен и налогов вызвал недовольство граждан: в разных регионах фиксируются небольшие, но регулярные протесты.

При этом прогнозы остаются пессимистичными. По данным Всемирного банка, экономика России выросла всего на 0,9% в 2025 году после двух лет роста на уровне 4%. На 2026 год ожидается лишь 0,8%. Среди причин называются ужесточение кредитной политики, дефицит рабочей силы и деформация экономики из-за войны.

Санкции усугубляют ситуацию. Россия потеряла десятки миллиардов долларов, а более тысячи зарубежных компаний покинули страну. Дополнительный удар нанесли ограничения на энергетический сектор и «теневой флот». Мобилизация и военные потери привели к сокращению трудовых ресурсов, что снижает производство и доходы.

Министр экономического развития Максим Решетников уже заявил, что страна «на грани рецессии». Эксперты считают: 2026 год станет для россиян финансово тяжелым, и перспектива спада остается реальной.

