12 мая 2026, вторник, 18:53
Первый день переговоров в Абу-Даби закончился

  • 4.02.2026, 18:36
  • 2,996
Переговоры возобновятся поздним утром в четверг.

Первый день мирных переговоров Украины, США и России в столице ОАЭ Абу-Даби завершился, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник в среду, 4 февраля.

Осведомленный источник журналиста сказал, что переговоры возобновятся поздним утром в четверг по местному времени.

В украинскую делегацию входят, в частности, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов, замглавы ОП Сергей Кислица, начальник Генштаба Украины Андрей Гнатов, советник Офиса президента Александр Бевз и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Среди членов американской делегации — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Также на фото с переговоров присутствовал американский министр армии Дэн Дрисколл.

В делегацию страны-агрессора входят начальник ГРУ Игорь Костюков (глава делегации), первый замначальника управления информации ГРУ Александр Зорин, посланник Путина Кирилл Дмитриев.

