В Беларуси практически перестали покупать российские автомобили 6 4.02.2026, 19:08

Особенно резко снизились продажи машин Lada.

В январе 2026 года продажи новых легковых автомобилей в Беларуси значительно сократились. По данным Белорусской ассоциации автомобилистов, за месяц в автосалонах было продано только 3 508 машин 15 самых популярных марок, что почти на 40% меньше, чем в январе прошлого года.

Снижение продаж коснулось почти всех брендов, за исключением Belgee и Geely. На эти марки пришлось больше половины рынка — 52,8%. Для автомобилей, которые собирают под Борисовом, это существенный рост, так как еще год назад их доля составляла около 27%.

Одновременно белорусы заметно реже покупают легковые автомобили, произведенные или ввезенные из России.

Импорт автомобилей из соседней страны в январе упал в четыре раза по сравнению с прошлым годом, а их доля на рынке сократилась с 38% до 15%. Особенно резко снизились продажи машин Lada — в 3,6 раза.

Фактически прекратились и продажи китайских марок, выпускаемых на российских заводах.

Меньше стали покупать и новые авто из стран за пределами Евразийского экономического союза: их доля уменьшилась с 35% до 27%.

Вместе с тем в БАА отмечают, что белорусы не отказываются от покупки автомобилей вообще. Многие, стремясь сэкономить на дорогом гарантийном обслуживании и имея скепсис относительно качества новых моделей, предпочитают машины, привезенные из Европы или США, а также покупают авто на вторичном рынке внутри страны.

Импорт новых легковых автомобилей физическими лицами продолжает расти: в январе 2026 года на него пришлось 56% всех ввезенных в Беларусь новых авто.

