Трамп рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином

Трамп рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином5
- 4.02.2026, 19:12
Президент США Дональд Трамп назвал «отличным» телефонный разговор с китайским коллегой Си Цзиньпином.
«Это был долгий и тщательный разговор, в ходе которого обсуждались многие важные темы, в том числе торговля, военные вопросы, апрельская поездка, которую я совершу в Китай (которую я очень жду!)», — написал республиканец в Truth Social.
Среди тем, которые обсудили политики, он назвал российско-украинский конфликт, Тайвань, ситуацию с Ираном, покупку нефти и газа Китаем у Соединенных Штатов и другие.
«Отношения с Китаем и мои личные отношения с президентом Си Цзиньпином чрезвычайно хорошие, и мы оба понимаем, насколько важно их поддерживать», — подчеркнул глава Белого дома.