Совет ЕС раскрыл условия кредита Украине на €90 млрд 4 4.02.2026, 19:21

Финансирование будет связано с соблюдением строгих условий со стороны Киева.

На заседании 4 февраля Совет ЕС согласовал свою позицию по правовой основе соглашения о предоставлении Украине кредита на €90 млрд на 2026-2027 годы. Финансирование будет связано с соблюдением строгих условий со стороны Киева. Об этом сообщил Совет ЕС.

«Совет стремится к скорейшему соглашению с Европейским парламентом, чтобы первый платеж мог быть произведен в начале второго квартала текущего года», — говорится в сообщении Совета ЕС. Решение было принято в рамках с участием 24 государств-членов ЕС.

Так, Украина должна соблюдать верховенство права, включая борьбу с коррупцией.

Кроме того, оборонную продукцию Киеву следует закупать только у компаний, расположенных в ЕС, Украине или странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). При этом, «если военные потребности Украины потребуют срочной поставки оборонной продукции», союзники могут пойти на «определенные исключения».

