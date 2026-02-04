Белорусский футбол выходит из спячки
- 4.02.2026, 19:30
Стали известны даты первых матчей года.
В субботу, 28 февраля, в Беларуси официально стартует футбольный сезон, передает «Точка».
В поединке за Betera-Суперкубок страны сойдутся обладатель Betera-Кубка Беларуси – 2025 гродненский «Неман» и чемпион Betera-высшей лиги – 2025 «МЛ Витебск».
Как сообщает пресс-служба БФФ, соответствующее решение было принято на заседании исполкома федерации, которое прошло в Доме футбола.
Встреча состоится на столичном стадионе «Динамо-Юни».
Номинальный хозяин поля определится по итогам жеребьевки, запланированной на четверг, 5 февраля. Время начала матча будет объявлено дополнительно.
Получил дату и место и финал Кубка
В среду, 4 февраля, в Доме футбола прошло заседание исполкома Белорусской федерации футбола (БФФ), на котором были приняты ключевые решения по проведению национальных турниров.
В частности, исполком утвердил дату финального матча Betera-Кубка Беларуси – решающая встреча состоится 27 мая.
Финал примет Минск, игра пройдет на Национальном футбольном стадионе. Точное время начала матча будет объявлено позднее.
В весеннюю стадию турнира пробились минское «Динамо» и брестское «Динамо», БАТЭ, «Арсенал», «Ислочь», «Славия», «МЛ Витебск», а также "Торпедо"-БЕЛАЗ.
Действующим обладателем трофея является гродненский «Неман», который в текущем розыгрыше завершил борьбу уже на стадии 1/8 финала, уступив «Слониму» из Первой лиги.