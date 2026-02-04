Путин освободил Сергея Иванова от должности своего спецпредставителя 3 4.02.2026, 19:33

Сергей Иванов

Он считался преемником Путина перед выборами 2008 года.

Диктатор РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Иванова от должности спецпредставителя по природоохранной деятельности, текст указа размещен на портале правовой информации.

Иванов сам решил уйти в отставку, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он останется постоянным членом Совета безопасности РФ.

Сергей Иванов — один из давних соратников Путина, который занимал высочайшие посты в российской власти, напоминает Faridaily. В 2001-2007 годах он был министром обороны, а затем до 2016 года — руководителем администрации президента. Перед 2008 годом он считался одним из преемников Путина на посту президента наравне с Дмитрием Медведевым.

По данным Faridaily, Иванов хотел уйти с госслужбы уже много лет: его, как сообщается, подкосила смерть старшего сына в 2014 году.

