Вольфович уверен, что советская военная техника в Беларуси прослужит еще лет 20 17 4.02.2026, 19:45

Лукашенковская армия застряла в прошлом веке.

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время проверки одной из частей 72‑го учебного центра под Борисовом рассказал, как в Беларуси проводится модернизация военной техники, пишет БелТА.

Вольфович подчеркнул, что советская техника изначально создавалась с большим запасом прочности. Значительная ее часть досталась Беларуси в наследство от Белорусского военного округа, существовавшего в СССР.

«Некоторые образцы 1986, 1988 года, есть и старше. Но мы видим, как техника сохраняется. Я думаю, она еще лет 20 прослужит», — уверен военный чиновник.

Он имеет в виду танки и боевые машины пехоты, которые имеют значительный ресурс прочности и хорошо поддаются обновлению. Авиация же — дело другое:

«Модернизировать устаревшие самолеты — это неправильное решение. Поэтому мы покупаем новые самолеты Су-30СМ2, соответствующие всем мировым стандартам».

По словам госсекретаря Совета безопасности, вся техника, которая в этом нуждалась, прошла ремонт. Кроме того, почти на всех танках и БМП вооружение было переоснащено и модернизировано. Так, танки Т-72Б доведены до уровня Т-72Б3: в них полностью обновлен комплекс вооружения и установлены современные белорусские прицелы «Сосна», которые, мол, не уступают зарубежным аналогам и пользуются спросом за рубежом.

Помимо основной брони, танки теперь оснащаются дополнительными защитными экранами — так называемыми масками — для противодействия беспилотникам, а также средствами радиоэлектронной борьбы.

