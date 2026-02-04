Зеленский назначил врио главы Службы внешней разведки Украины
- 4.02.2026, 19:50
Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского временно исполняющим обязанности руководителя ведомства, говорится в указе главы государства.
Луговский с 2024 года занимает руководящие должности в службе, он входил в состав украинской делегации на переговорах с Россией в мае 2025 года в Стамбуле.
До 2 января СВР Украины руководил Олег Иващенко, Зеленский назначил его главой Главного управления разведки.