Умеров оценил итоги первого дня переговоров в Абу-Даби

Умеров оценил итоги первого дня переговоров в Абу-Даби4
- 4.02.2026, 20:11
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров назвал трехстороннюю встречу в Абу-Даби «содержательной и продуктивной». Об этом он написал в телеграм-канале.
«Работа была содержательной и продуктивной с ориентацией на конкретные шаги и практические решения. Готовим доклад президенту Владимиру Зеленскому», — сказал он.
4 февраля в Абу-Даби прошел первый день очередного раунда переговоров России, Украины и США по вопросу урегулирования войны. Ожидается, что встреча продолжится на следующий день, 5 февраля.
По словам Умерова, после трехсторонней встречи в Абу-Даби переговорный процесс продолжился в формате работы в группах.