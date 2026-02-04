Умеров оценил итоги первого дня переговоров в Абу-Даби 4 4.02.2026, 20:11

Украинская делегация готовит доклад Зеленскому.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров назвал трехстороннюю встречу в Абу-Даби «содержательной и продуктивной». Об этом он написал в телеграм-канале.

«Работа была содержательной и продуктивной с ориентацией на конкретные шаги и практические решения. Готовим доклад президенту Владимиру Зеленскому», — сказал он.

4 февраля в Абу-Даби прошел первый день очередного раунда переговоров России, Украины и США по вопросу урегулирования войны. Ожидается, что встреча продолжится на следующий день, 5 февраля.

По словам Умерова, после трехсторонней встречи в Абу-Даби переговорный процесс продолжился в формате работы в группах.

