12 мая 2026, вторник, 21:26
Можно ли вернуться в декрет, если досрочно из него вышли?

  • 4.02.2026, 20:15
В Минтруда ответили.

Можно ли вернутся в отпуск по уходу за ребенком до трех лет тем, кто из него досрочно вышел, объяснили в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве отметили, что такая возможность предусмотрена законодательством.

«Любой человек, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, может выйти из него и затем снова его оформить», — заверили в Минтруда.

Выплата пособия будет сохранена:

в размере 50% — при выходе на работу на полную ставку,

в размере 100% — не более чем на 0,5 ставки.

«При повторном оформлении отпуска выплата пособия продолжится в полном размере», — добавили в ведомстве.

