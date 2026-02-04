Можно ли вернуться в декрет, если досрочно из него вышли?
- 4.02.2026, 20:15
В Минтруда ответили.
Можно ли вернутся в отпуск по уходу за ребенком до трех лет тем, кто из него досрочно вышел, объяснили в пресс-службе Минтруда.
В ведомстве отметили, что такая возможность предусмотрена законодательством.
«Любой человек, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, может выйти из него и затем снова его оформить», — заверили в Минтруда.
Выплата пособия будет сохранена:
в размере 50% — при выходе на работу на полную ставку,
в размере 100% — не более чем на 0,5 ставки.
«При повторном оформлении отпуска выплата пособия продолжится в полном размере», — добавили в ведомстве.