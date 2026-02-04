закрыть
12 мая 2026, вторник, 21:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МИД Украины доступно пояснил, почему война является провалом для России

1
  • 4.02.2026, 20:25
  • 8,154
МИД Украины доступно пояснил, почему война является провалом для России
Андрей Сибига

РФ терпит крах как на фронте, так и в экономике.

РФ не побеждает в войне против Украины, а терпит крах как на фронте, так и в экономике. Об этом 4 февраля в Х написал глава украинского МИД Андрей Сибига.

По его словам, в прошлом году Россия потеряла 480 тыс. солдат (убитыми и ранеными), оккупировав за это время дополнительно 0,7% территории Украины. А в январе 2026-го, несмотря на ежедневные потери более 1000 человек, оккупанты за месяц смогли захватить 0,04% территорий Украины – самый низкий показатель за последние девять месяцев, добавил Сибига.

Как рассказал министр, за последние 25 месяцев РФ оккупировала дополнительно 21% территории Донецкой области ценой сотен тысяч жизней. Эта меньше, чем площадь Донецкой области, которую контролирует Украина, подчеркнул Сибига.

В то же время в глубокую рецессию вступила экономика страны-оккупанта.

Так, дефицит бюджетов российских регионов в 2025 году достиг рекордных $21 млрд – в восемь раз превышает показатель 2023 года, проинформировал глава МИД Украины.

Кроме того, Москва не может остановить падение производства в 12 ключевых отраслях (в прошлом году закрылось на 15% больше предприятий, еще 10% находятся на грани банкротства), отметил Сибига.

«Неадекватное планирование бюджета России приведет к еще большим бюджетным разрывам. Разрыв между данными российского министерства финансов и реальностью приведет к тому, что в текущем году российский бюджет потеряет не менее $25 млрд доходов от нефти», – сообщил украинский министр.

В свою очередь Украина усиливает удары по военным объектам в РФ – в 2025-м было 719 таких атак, нанесших ущерб на $15 млрд, указал Сибига.

«Война возвращается туда, откуда она началась – в Россию. И это справедливо, – заявил глава МИД Украины. – Чем быстрее [нелегитимный российский президент Владимир] Путин потеряет иллюзии по поводу своей способности достичь чего-то военным путем, тем быстрее усилия по достижению мира будут иметь успех», – отметил министр.

Сибига отметил важность усиления санкций против РФ, в частности, на ее «теневой флот» и энергетику, а также увеличение оборонной поддержки Украины.

«Россия не побеждает в войне против Украины. На самом деле эта война является провалом для Москвы», – резюмировал министр.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман