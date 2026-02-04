МИД Украины доступно пояснил, почему война является провалом для России 1 4.02.2026, 20:25

Андрей Сибига

РФ терпит крах как на фронте, так и в экономике.

РФ не побеждает в войне против Украины, а терпит крах как на фронте, так и в экономике. Об этом 4 февраля в Х написал глава украинского МИД Андрей Сибига.

По его словам, в прошлом году Россия потеряла 480 тыс. солдат (убитыми и ранеными), оккупировав за это время дополнительно 0,7% территории Украины. А в январе 2026-го, несмотря на ежедневные потери более 1000 человек, оккупанты за месяц смогли захватить 0,04% территорий Украины – самый низкий показатель за последние девять месяцев, добавил Сибига.

Как рассказал министр, за последние 25 месяцев РФ оккупировала дополнительно 21% территории Донецкой области ценой сотен тысяч жизней. Эта меньше, чем площадь Донецкой области, которую контролирует Украина, подчеркнул Сибига.

Russia is not winning its war against Ukraine. In fact, this war is a failure for Moscow.



In 2025, Russia lost 480,000 soldiers injured and killed while occupying an additional 0.7% of Ukrainian territory.



In January 2026, despite losing over a 1,000 soldiers per day on… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 4, 2026

В то же время в глубокую рецессию вступила экономика страны-оккупанта.

Так, дефицит бюджетов российских регионов в 2025 году достиг рекордных $21 млрд – в восемь раз превышает показатель 2023 года, проинформировал глава МИД Украины.

Кроме того, Москва не может остановить падение производства в 12 ключевых отраслях (в прошлом году закрылось на 15% больше предприятий, еще 10% находятся на грани банкротства), отметил Сибига.

«Неадекватное планирование бюджета России приведет к еще большим бюджетным разрывам. Разрыв между данными российского министерства финансов и реальностью приведет к тому, что в текущем году российский бюджет потеряет не менее $25 млрд доходов от нефти», – сообщил украинский министр.

В свою очередь Украина усиливает удары по военным объектам в РФ – в 2025-м было 719 таких атак, нанесших ущерб на $15 млрд, указал Сибига.

«Война возвращается туда, откуда она началась – в Россию. И это справедливо, – заявил глава МИД Украины. – Чем быстрее [нелегитимный российский президент Владимир] Путин потеряет иллюзии по поводу своей способности достичь чего-то военным путем, тем быстрее усилия по достижению мира будут иметь успех», – отметил министр.

Сибига отметил важность усиления санкций против РФ, в частности, на ее «теневой флот» и энергетику, а также увеличение оборонной поддержки Украины.

«Россия не побеждает в войне против Украины. На самом деле эта война является провалом для Москвы», – резюмировал министр.

