Топ-10 крупнейших авианосцев в истории

Топ-10 крупнейших авианосцев в истории4
- 4.02.2026, 20:44
ВМС США — абсолютный лидер.
Современные авианосцы — одни из самых масштабных военных кораблей, когда-либо созданных. Их строительство обходится в миллиарды долларов, на борту размещаются десятки самолетов, а экипажи насчитывают тысячи человек. Но абсолютным лидером в этой сфере остается ВМС США — их флот включает 11 суперносцев, не оставляющих конкурентам шансов, пишет The National (перевод — сайт Charter97.org).
Размер авианосцев измеряют водоизмещением — для крупнейших оно превышает 100 тыс. тонн. В списке гигантов — как классические атомные корабли, так и более компактные модели со «скошенным» трамплином, как у Китая.
10 место — «Charles de Gaulle» (Франция, 42,5 тыс. т)
Единственный неамериканский атомный авианосец. Активно участвовал в операциях на Ближнем Востоке.
9 место — «Liaoning» (Китай, 60–65 тыс. т)
Переделанный недостроенный советский «Варяг». Первый шаг Китая к собственным авианосным ударным группам.
8 место — класс «Midway» (США, 65 тыс. т)
Самые крупные корабли конца Второй мировой, служили до 1990-х.
7 место — класс «Queen Elizabeth» (Великобритания, 65 тыс. т)
Два новейших британских суперкрейсера, рассчитанные под F-35B.
6 место — «Shandong» (Китай, 66–70 тыс. т)
Первый полностью китайский авианосец.
5 место — «Адмирал Кузнецов» (Россия, 67,5 тыс. т)
Единственный российский авианосец, большую часть времени находящийся в ремонте.
4 место — класс «Kitty Hawk» (США, 83 тыс. т)
Последние гигантские авианосцы на обычном топливе.
3 место — USS «Enterprise» (США, 93–94 тыс. т)
Первый атомный авианосец в мире, служивший более 50 лет.
2 место — класс «Nimitz» (США, ~100 тыс. т)
Основа американской морской мощи. Построено 10 кораблей.
1 место — класс «Gerald R. Ford» (США, 100+ тыс. т)
Самые современные и дорогие авианосцы с электромагнитными катапультами и повышенной автоматизацией. США планируют построить 10 единиц.