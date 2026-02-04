12 мая 2026, вторник, 21:27
Известная авиакомпания призвала не носить джинсы в самолете

  4.02.2026, 21:10
Почему?

Популярная авиакомпания Ryanair в своем TikTok предложила своим пассажирам отказаться от джинсов в самолете, пишет Daily Mail.

«Сейчас 2026 год, давайте перестанем путешествовать в джинсах», – заявила компания в своем ролике.

Люди в комментариях отреагировали привычно негативно. Привычно, потому что в видео перевозчика часто вызывают бурную реакцию у зрителей.

«Теперь ты собираешься брать плату за ношение джинсов?» – спросил у Ryanair другой.

Несмотря на странный посыл ролика, он имеет реальные медицинские основания. А ношение джинсов во время полета нередко подвергалось критике экспертами.

Доктор Хью Пабарю, врач клиники Metro Vein Centres, не раз утверждал, что одежда, в которой пассажир находится во время полета, может существенно повлиять на кровообращение.

«Ношение легинсов и другой обтягивающей одежды, такой как узкие джинсы, которые слишком тесны, снижает способность крови поступать в ноги», – отмечает врач.

При условии, что рейс длинный, в ногах может скапливаться кровь, а это увеличивает риск тромбоза глубоких вен. Человек может почувствовать онемение, покалывание или сильную боль в ногах.

