Первый крупный российский банк из топ-10 стал убыточным 5.02.2026, 8:14

Из-за многомиллиардных неплатежей по кредитам.

Тесно связанный с «Роснефтью» Московский кредитный банк первым из топ-10 крупнейших банков России стал убыточным.

Занимающий 7-е место в России по размеру активов и имеющий на счетах около 700 млрд рублей вкладов физлиц МКБ получил 9 млрд рублей чистого убытка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность банка. Основные потери пришлись на декабрь — 8,2 млрд рублей. Тем не менее, по итогам года банк остался в прибыли, хотя и сократил ее размер на треть — 21,1 млрд рублей.

Проблемы у МКБ возникли в середине года: за январь–сентябрь объем просроченных кредитов на балансе банка взлетел на 700% достиг 668 млрд рублей, или 28% от портфеля. По словам источника «Коммерсанта», проблемы в банке обнаружила проверка ЦБ, после которой в МКБ сменилось руководство.

В целом российские банки завершили год с прибылью — 3,5 трлн. По сравнению с прошлогодней, впрочем, она сократилась на 300 млрд рублей из-за кредитных потерь. По данным ЦБ, на конец октября, проблемными стали 11,2% корпоративных кредитов на 10,4 трлн рублей и 6,1% розничных — на 2,3 трлн рублей.

Из-за неплатежей, которые затрону военно-промышленный комплекс, металлургов, строителей и даже нефтегазовые компании, в России де-факто возник «банковский кризис», полагают эксперты близкого правительству Центра макроэкономического анализа и прогнозирования.

Этот кризис протекает в «латентной форме», подчеркивает ЦМАКП, поскольку банки реструктурируют проблемные кредиты, а банковской системе доминирует государство. В прошлом году госбанки получили вливания из ФНБ на 1,02 трлн рублей, что, по мнению ЦМАКП, можно рассматривать как «экстренную докапитализацию».

Основанный миллиардером Романом Авдеевым Московский кредитный банк перешел в орбиту «Роснефти» в 2017 году, когда оказался на грани банкротства вместе с другими банками «московского кольца» — ФК «Открытие», Бинбанком и Промсвязьбанком. «Роснефть» де-факто спасла банк, залив деньги в его капитал и разместив долгосрочные депозиты на срок 2066 года. Компания также перевела в МКБ сделки обратного репо на сотни миллиардов рублей, с помощью которых финансировала свои операции.

