Зеленский: Для захвата Донбасса Путину потребуется еще два года и 800 тысяч трупов российских солдат 3 5.02.2026, 8:15

Оккупанты так долго не продержатся.

Для захвата всего Донбасса Владимиру Путину потребуется не менее двух лет, а цена этого наступления составит около 800 тысяч погибших российских военнослужащих.

Об этом в интервью France Télévisions заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Россия хочет, чтобы мы оставили Донбасс. Почему? Потому что когда они начали эту войну, они не получили ни одной победы. Мы хорошо понимаем, какую цену платит российская армия за каждый метр украинской земли. Они не считают тех, кто погибает. Завоевание востока Украины будет стоить им еще 800 тысяч трупов, трупов их солдат. Им понадобится не менее двух лет, с их очень медленным продвижением. По-моему, они так долго не продержатся», — сказал глава государства.

Говоря о возможных уступках ради прекращения войны, Зеленский заявил, что даже замораживание конфликта по текущей линии фронта уже является серьезной уступкой со стороны Киева. Он отметил, что любые варианты урегулирования предполагают встречные шаги. В частности, в случае создания особой экономической зоны отступать придется обеим сторонам, а идея демилитаризованной зоны возможна лишь при условии, что каждая из сторон будет контролировать свою часть, а между ними разместятся международные силы размежевания, пояснил украинский президент.

Зеленский также обвинил российские войска в попытке использовать холодную погоду как инструмент давления на украинское общество. По его словам, удары по инфраструктуре и гражданскому населению направлены на то, чтобы склонить Украину к так называемому «компромиссу». «Русские не понимают, что чем больше они нападают на мирное население, чем больше убивают, чем больше нарушают правила войны, тем дальше отдаляют перспективу компромисса между Украиной и Россией», — отметил он.

Данные о медленном продвижении и высоких потерях российской армии подтверждаются независимыми анализами. Как сообщил в январе Центр стратегии и международных исследований (CSIS), темпы наступления РФ в Украине оказались самыми низкими более чем за 100 лет современной истории войн. За два года — в 2024 и 2025 годах — российская армия смогла установить контроль лишь над 8,4 тысячи квадратных километров, что составляет 1,4% территории Украины. При этом на ряде ключевых направлений наступление шло даже медленнее, чем во время Первой мировой войны с ее затяжными позиционными боями без движения фронта.

Минимальные территориальные успехи были достигнуты ценой потерь, которых не несла ни одна армия со времен Второй мировой войны. С февраля 2022 года по декабрь 2025 года общие потери российских войск, по оценке центра, составили около 1,2 млн человек. Это в 17 раз превышает потери Советского Союза в Афганистане, в 11 раз — потери в обеих Чеченских войнах и в пять раз — совокупные потери СССР и России во всех вооруженных конфликтах после 1945 года.

Журнал The Economist в декабрьском анализе пришел к выводу, что совокупные потери России за время войны в Украине эквивалентны примерно 1% довоенного мужского населения страны. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в январе заявлял, что Россия ежемесячно теряет на войне против Украины от 20 до 25 тысяч человек убитыми.

