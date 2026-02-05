Соболенко решила не участвовать в турнире WTA-1000 в Дохе 9 5.02.2026, 9:36

Арина Соболенко

После поражения в финале Australian Open.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не будет участвовать в турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар), который начнется 8 февраля. Произошло это после поражения в финале Australian Open.

Соболенко и ее команда решили не участвовать в турнире WTA-1000 в Дохе «после четвертого кряду финала Australian Open», отметило издание First&Red, амбассадором которого является теннисистка.

«Лучший результат в Дохе Соболенко показала в 2020 году, когда завоевала титул. Желаем Арине качественно восстановиться и ждем ярких побед на следующих турнирах!» — написало First&Red.

Соболенко два года подряд уступает в финале Открытого чемпионата Австралии. В 2025-м ее остановила Мэдисон Киз из США, в 2026-м — Елена Рыбакина из Казахстана.

