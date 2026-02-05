«У россиян на фронте — катастрофа» 23 5.02.2026, 19:14

В Минобороны Украины раскрыли первые последствия блокировки Starlink.

У россиян на фронте из-за блокировки терминалов Starlink в последние дни возникли серьезные проблемы - затруднено управление войсками, частично остановлены штурмовые действия.

Об этом заявил советник главы Минобороны Украины по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов.

«У противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия», - заявил Бескрестнов.

По его словам, в украинских войсках проблемы возникли только у тех подразделений, которые оперативно не подали списки на частные терминалы Starlink, но процесс регистрации продолжается.

