«У россиян на фронте — катастрофа»23
- 5.02.2026, 19:14
- 31,400
В Минобороны Украины раскрыли первые последствия блокировки Starlink.
У россиян на фронте из-за блокировки терминалов Starlink в последние дни возникли серьезные проблемы - затруднено управление войсками, частично остановлены штурмовые действия.
Об этом заявил советник главы Минобороны Украины по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов.
«У противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия», - заявил Бескрестнов.
По его словам, в украинских войсках проблемы возникли только у тех подразделений, которые оперативно не подали списки на частные терминалы Starlink, но процесс регистрации продолжается.