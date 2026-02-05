Мозырский НПЗ окружают комплексами ПВО 14 5.02.2026, 15:02

Лукашисты опасаются удара ВСУ и спешно усиливают охрану завода.

Власти Беларуси продолжают усиливать оборону Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Как выяснила «Радыё Свабода», за последний год вокруг него построили 4 земляные насыпи для комплексов противовоздушной обороны. Это происходит на фоне регулярных залетов беспилотников в Беларусь и противоречит заявлениям Александра Лукашенко о сохранении «мирного неба над головой».

В дополнение к комплексу противовоздушной обороны (ПВО) возле Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), чье место размещения уже известно, в его окрестностях строят еще как минимум три подобных объекта. Все они окружают завод со стороны украинской и российской границы.

Возле территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода, с его восточной стороны, в начале августа 2025 года появился комплекс противовоздушной обороны, похожий на зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2». Это выяснили журналисты проекта украинской службы Радио Свобода «Схемы» на основании анализа спутниковых снимков Planet Labs и опросов экспертов.

На спутниковых снимках, видно, что создавать позиции для системы противовоздушной обороны возле восточной части территории Мозырского НПЗ начали год назад, в январе 2025 года. Тогда здесь начали возводить земляную насыпь высотой около 30 метров, на которой позже установили зенитно-ракетный комплекс.

Это не единственное место в окрестностях Мозырского НПЗ, которое власти Беларуси оснащают для защиты завода.

Круг противовоздушной обороны вокруг завода

На рубеже 2024 и 2025 годов вокруг Мозырского НПЗ почти одновременно начали возводить четыре однотипные земляные насыпи. Они появились на юге — возле деревень Санюки и Половки, при восточной части территории завода, а также на севере — возле деревни Провтюки, рядом с трассой Наровля — Мозырь.

Все эти земляные насыпи имеют одинаковую форму и размер площадки наверху. Их количество точно совпадает с количеством боевых (пусковых) машин зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2К», составляющих огневую основу батареи — основного тактического формирования в зенитно-ракетных войсках.

Видно, что землю для насыпей брали в том же месте, где они появились, так как возле каждого из них образовались карьеры. На данный момент незавершенным выглядит только одна насыпь — возле деревни Провтюки, где строительство еще продолжается.

Постройка таких земляных насыпей для систем противовоздушной обороны сейчас нередка на военных объектах в Беларуси. В последние годы их возводят на самых важных для властей объектах или в местах, значительно укрепленных с началом войны в Украине. Начиная с 2022 года, такие земляные насыпи появились на восстановленном военном аэродроме в Лунинце Брестской области, бывшем заброшенном аэродроме «Зябровка» под Гомелем, восстановленном аэродроме «Мозырь», на одном из возможных хранилищ ядерного оружия в Беларуси под Осиповичами.

О том, что для охраны Мозырского НПЗ могли перебросить зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2К», еще в апреле и сентябре 2024 года сообщал мониторинговый проект «Беларусский Гаюн». По его информации, эти военные машины могли нести дежурство в том числе в окрестностях деревень Половки и Гурины, в нескольких километрах от завода.

Как раз летом 2024 года были зафиксированы первые залеты беспилотников со стороны Украины в Беларусь. До того Александр Лукашенко заявлял, что в ответ на предложение нанести удар по Мозырскому НПЗ решил усилить его охрану.

Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» предназначен для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и различных типов беспилотников, летящих на средних, малых и предельно малых высотах. В модификации «Тор-М2К» комплекс устанавливается на колесном шасси от Минского завода колесных тягачей.

«Это именно класс ПВО, оптимизированный для поражения низковысотных, малоразмерных целей, в частности крупных ударных беспилотников. Развертывание таких комплексов выглядит как логический элемент превентивной защиты. Похоже, Лукашенко пытается минимизировать риск «инцидентов», в том числе возможных диверсий, даже с российской стороны, и речь идет точно не о борьбе с собственными партизанами», — комментировал эту ситуацию для проекта «Схемы» украинский авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, заместитель генерального директора компании — производителя средств радиоэлектронной борьбы.

Боевые машины рядом с деревенскими домами

Военную позицию под Санюками организовали на месте небольшого песчаного карьера на окраине деревни. На спутниковых снимках видно, что место боевого дежурства расположено довольно близко к жилым домам. До одного из них около 190 метров, еще до нескольких — примерно 300 метров. Приблизительно в 450 метрах находится сельский клуб, рядом — местный фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает около 85 жителей окрестных деревень.

Как отметил в комментарии Свабоде ученый и популяризатор науки в области радиационной безопасности и Неионизационных излучений (радиоизлучений) Сергей Бессараб, размещение военных радиолокационных комплексов так близко может быть опасным не только при боевых пусках ракет, но и в штатном режиме работы:

«Эта система в первую очередь предназначена для обнаружения низколетящих объектов, дронов и беспилотников, движущихся на уровне крыш домов. Поэтому в зону основного и дополнительного радиолокационного луча могут попадать и животные, и люди. Это может быть опасно для здоровья человека. Санитарная зона в 190 метров — это очень мало».

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com