13 мая 2026, среда, 16:07
Разведка Германии: Путин тратит половину бюджета на военные нужды

  • 5.02.2026, 14:56
  2,388
Кремль систематически искажает реальные затраты.

Россия в 2025 году направила около половины своего государственного бюджета на военные расходы, следует из анализа Федеральной разведывательной службы Германии (BND). По оценке агентства, реальные траты Москвы на оборону оказались на 66% выше официально заявленных — около €250 млрд, что составляет примерно 10% ВВП страны. В начале войны этот показатель был около 6%, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

BND отмечает, что дополнительные средства идут не только на ведение боевых действий в Украине, но и на усиление военной инфраструктуры вдоль границ с восточными странами НАТО. Ранее генсек НАТО Марк Рютте предупреждал, что Россия может атаковать одного из союзников в течение двух–пяти лет.

По данным BND, значительная часть военных расходов скрыта в других разделах бюджета — от строительства и IT-программ до социальных выплат военным. Разведка подчеркивает: Россия использует куда более узкое определение «военных расходов», а официальные цифры систематически искажаются.

Несмотря на планы Москвы снизить оборонные расходы в 2026 году, немецкие аналитики считают, что реальные траты значительно выше заявленных 13 трлн рублей. Рост военного бюджета уже вынудил российские власти сокращать социальные выплаты и повышать НДС при дефиците бюджета свыше $70 млрд.

Масштабная милитаризация России подталкивает Европу к крупнейшему усилению обороны со времен холодной войны. Германия, к примеру, удвоит свой оборонный бюджет и планирует подготовить армию к возможному наземному конфликту к 2029 году.

Отчет BND опубликован на фоне очередного раунда переговоров России и Украины в Абу-Даби, где Москва потребовала от Киева принять ее условия или готовиться к продолжению войны.

