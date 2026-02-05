Зеленский: Путин боится только Трампа 6 5.02.2026, 15:15

Президент Украины попросил у США больше оружия, чтобы остановить РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа предоставить Киеву больше вооружений, чтобы усилить давление на Россию и вынудить Путина пойти на прекращение войны, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

«Путин боится только Трампа», — сказал Зеленский, отметив, что американский лидер способен влиять на Россию с помощью экономического давления, санкций и передачи Украине вооружений, если США не хотят напрямую вовлекать свою армию.

По словам Зеленского, Трамп стремится остановить войну через компромиссы, тогда как Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса — региона, который Россия не смогла полностью захватить почти за четыре года полномасштабной войны. Киев поддерживает инициативы США по переговорам, подчеркнул он, однако «компромиссов по вопросам суверенитета быть не может».

Президент Украины заявил, что попытка России полностью занять восток страны обойдется ей «еще в 800 тысяч погибших» и займет не менее двух лет «очень медленного продвижения», которое, по его мнению, Москва не сможет выдержать.

Зеленский также сообщил, что с начала войны погибли около 55 тысяч украинских военнослужащих, еще часть числится пропавшими без вести.

В Абу-Даби сейчас работает украинская делегация, участвующая в трехсторонних переговорах при посредничестве США, где «приоритетом является окончание войны», отметил он.

