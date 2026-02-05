Клинт Иствуд назвал лучшую комедию века

Клинт Иствуд

«Невозможно было не смеяться».

Легендарный Клинт Иствуд, которого редко называют поклонником юмора, неожиданно раскрыл фильм, который, по его словам, «невозможно смотреть без смеха». Речь идет о сатирическом боевике «Солдаты неудачи» Бена Стиллера — одной из самых дерзких голливудских комедий XXI века, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Иствуд признался, что был в восторге от фильма: «Это отличная пародия на Голливуд. Кажется, они прекрасно проводили время на съемках, а Роберт Дауни-младший был великолепен. Когда они срывают тому парню голову… ну тут просто невозможно не рассмеяться».

Актер, известный своей серьезностью и лаконичностью, редко высказывается о комедийных лентах. Однако «Солдаты неудачи» его действительно поразила. Он даже отметил сцену, где Том Круз в гриме танцует под финальные титры — и Иствуд, как он признался, «офигенно это любит».

