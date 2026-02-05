Клинт Иствуд назвал лучшую комедию века
- 5.02.2026, 15:21
«Невозможно было не смеяться».
Легендарный Клинт Иствуд, которого редко называют поклонником юмора, неожиданно раскрыл фильм, который, по его словам, «невозможно смотреть без смеха». Речь идет о сатирическом боевике «Солдаты неудачи» Бена Стиллера — одной из самых дерзких голливудских комедий XXI века, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Иствуд признался, что был в восторге от фильма: «Это отличная пародия на Голливуд. Кажется, они прекрасно проводили время на съемках, а Роберт Дауни-младший был великолепен. Когда они срывают тому парню голову… ну тут просто невозможно не рассмеяться».
Актер, известный своей серьезностью и лаконичностью, редко высказывается о комедийных лентах. Однако «Солдаты неудачи» его действительно поразила. Он даже отметил сцену, где Том Круз в гриме танцует под финальные титры — и Иствуд, как он признался, «офигенно это любит».