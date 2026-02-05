«Железная леди» Японии умеет тратить деньги и бросать вызов Китаю 4 5.02.2026, 15:42

Санаэ Такаити

Ее решительность привлекает молодежь.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, которую СМИ уже прозвали «железной леди», готовится укрепить позиции на выборах 8 февраля — опросы показывают рост поддержки ее коалиции. На фоне рекордных расходов, слабой иены и роста доходностей облигаций инвесторы опасаются ее масштабных планов. Но те, кто работал с Такаити, уверяют, что она не действует импульсивно, а дотошно продумывает каждое решение, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Такаити, выросшая в рабочей семье в Нара, рано сформировала политические амбиции. После учебы под руководством основателя Panasonic Коносуке Мацуситы она переняла подход «управления государством как корпорацией» — сочетание смелых вложений и дисциплины.

Став премьером осенью, Такаити ускорила рост оборонного бюджета, резко ужесточила позицию по Китаю, заявив о связи безопасности Тайваня и Японии, укрепила союз с США и начала масштабные государственные инвестиции в ИИ, инфраструктуру и полупроводники.

Ее решительность привлекает молодежь: уровень поддержки среди граждан до 30 лет поднимался к 90%. На митингах Такаити демонстрирует простоту и энергию, что выгодно выделяет ее среди традиционно сдержанных японских лидеров.

Однако ее экономический курс вызывает тревогу на рынках. Обещание обсудить снижение налога на продукты привело к скачку доходностей и сравнениям с британским кризисом эпохи бывшего премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. При этом госдолг Японии превышает 230% ВВП — крупнейший среди развитых экономик.

В политике безопасности Такаити продолжает курс своего наставника Синдзо Абэ — расширение полномочий армии, усиление альянса с США и жесткая позиция в отношении Китая и России. Она также продвигает создание нацразведагентства и законов против шпионажа.

8 февраля избиратели решат, поддерживают ли они ее видение «уважаемой и сильной Японии». Но одно ясно, Такаити остается верна идеям, которые сформировались у нее еще в 20 лет.

