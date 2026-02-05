Foreign Affairs: Путину не выжить в новом мире Трампа 3 5.02.2026, 18:22

Россия не выдерживает конкуренции в современных условиях геополитической игры.

К началу 2022 года Россия находилась в относительно устойчивом внешнеполитическом положении: тесное партнерство с Китаем, экономические связи с Европой и рабочие отношения с США позволяли Москве влиять на международные процессы. Однако вторжение в Украину резко изменило ситуацию, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Россия потеряла большую часть дипломатического присутствия в Европе, стала зависимее от Китая, а ее военные ресурсы поглотила затяжная война. Несмотря на годы боев, Украине удалось сохранить около 80% своей территории.

Ослабление возможностей стало заметным и в других регионах. Москва не смогла предотвратить падение союзных режимов — от Мадуро до Ассада. Утратив прежнюю гибкость, Россия стала сторонним наблюдателем в кризисах от Кавказа до Ближнего Востока.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах США в 2024 году не принесла Москве ожидаемых выгод. Американский президент усилил давление на Иран, провел операцию по захвату Мадуро и активизировался в постсоветском пространстве, пытаясь играть роль посредника между странами региона. НАТО продолжает работать, а Европа, вопреки прогнозам, увеличивает поддержку Украины.

На фоне сокращения глобального влияния Путин все больше сосредоточен на войне. Хотя фронт остается стабильным, решающего успеха Россия не добилась. Мирные переговоры не продвигаются, а Москва демонстрирует готовность к эскалации, включая использование ракет, способных нарушать прежние договоры о вооружениях.

Эксперты предупреждают, что конфликт может вступить в более опасную фазу. Россия может попытаться атаковать украинские логистические маршруты в Восточной Европе или спутниковую инфраструктуру США. Одновременно Европа усиливает давление на российский «теневой флот», что повышает риски ответных действий.

Несмотря на разногласия между США и Европой, не стоит спешить с навязыванием Киеву невыгодного мира. Россия далека от победы и сталкивается с серьезными трудностями в новой нестабильной мировой системе, которую подогрел второй срок Трампа.

