Трамп требует от Конгресса одобрить закон «о спасении Америки» 12 6.02.2026, 8:07

10,692

Фото: Getty Images

Что он означает?

Президент США Дональд Трамп настаивает на принятии Конгрессом нового закона «О спасении Америки», который предусматривает более строгие требования для регистрации избирателей и права голоса.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По словам Левитт, инициатива Трампа имеет целью усилить защиту честности избирательного процесса путем установления обязательной идентификации личности для участия в голосовании и предоставления доказательств гражданства при регистрации избирателей. Пресс-секретарь подчеркнула, что такие меры, по ее мнению, поддерживает значительная часть населения США.

Трамп также в своей соцсети Truth Social повторил безосновательное утверждение о том, что американские выборы были «сфальсифицированы», называя их «украденными» и «посмешищем во всем мире».

Инициатива президента США возникла на фоне споров относительно избирательного процесса в Штатах, где Трамп и его сторонники неоднократно выступали за «национализацию» выборов и более жесткие правила голосования.

Часть республиканцев уже продвигала законопроекты, которые требуют подтверждения гражданства для регистрации и строгой идентификации избирателей, что вызвало критику со стороны демократов и правозащитников, которые видят в этом угрозу для прав голоса.

Критики также отмечают, что федеральное вмешательство в избирательный процесс, который по Конституции принадлежит штатам, может привести к конституционным спорам и обострению политического напряжения.

Официальные ответы от лидеров Конгресса или позиция Демократической партии касаемо предложений Трампа пока не обнародованы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com