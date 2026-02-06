Трамп требует от Конгресса одобрить закон «о спасении Америки»12
- 6.02.2026, 8:07
Что он означает?
Президент США Дональд Трамп настаивает на принятии Конгрессом нового закона «О спасении Америки», который предусматривает более строгие требования для регистрации избирателей и права голоса.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
По словам Левитт, инициатива Трампа имеет целью усилить защиту честности избирательного процесса путем установления обязательной идентификации личности для участия в голосовании и предоставления доказательств гражданства при регистрации избирателей. Пресс-секретарь подчеркнула, что такие меры, по ее мнению, поддерживает значительная часть населения США.
Трамп также в своей соцсети Truth Social повторил безосновательное утверждение о том, что американские выборы были «сфальсифицированы», называя их «украденными» и «посмешищем во всем мире».
Инициатива президента США возникла на фоне споров относительно избирательного процесса в Штатах, где Трамп и его сторонники неоднократно выступали за «национализацию» выборов и более жесткие правила голосования.
Часть республиканцев уже продвигала законопроекты, которые требуют подтверждения гражданства для регистрации и строгой идентификации избирателей, что вызвало критику со стороны демократов и правозащитников, которые видят в этом угрозу для прав голоса.
Критики также отмечают, что федеральное вмешательство в избирательный процесс, который по Конституции принадлежит штатам, может привести к конституционным спорам и обострению политического напряжения.
Официальные ответы от лидеров Конгресса или позиция Демократической партии касаемо предложений Трампа пока не обнародованы.