14 мая 2026, четверг, 8:55
SpaceX подозревают в тайной продаже акций инвесторам из Китая

  6.02.2026, 8:19
За дело возьмется Пентагон.

В Сенате призвали Пентагон немедленно провести проверку SpaceX из-за возможной покупки долей компании китайскими инвесторами, что может представлять угрозу для нацбезопасности США.

Об этом сообщает Reuters.

Сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Энди Ким в письме к министру обороны США Питу Хэгсету отметили, что медиа-сообщения и судебные показания могут свидетельствовать о непрозрачных инвестициях из Китая через офшорные структуры на Каймановых и Британских Виргинских островах, которые якобы позволили китайским средствам попасть в структуру собственности SpaceX.

Законодатели подчеркнули, что SpaceX, которую основал Илон Маск, имеет ключевую роль в сфере национальной безопасности США - компания обеспечивает запуск военных и разведывательных спутников, а также управляет сетью Starlink, которую используют Пентагон (а также для поддержки обороны Украины). Именно поэтому, по их мнению, любое иностранное влияние может поставить под угрозу чувствительные технологии и информацию.

Уоррен и Ким требуют, чтобы министерство обороны США прояснило объем потенциальной китайской собственности в компании и определило, подпадает ли она под правила США по иностранной собственности, контролируя влияние (FOCI), и должна ли быть проверка иностранных инвестиций Комитетом по иностранным инвестициям в США (CFIUS). Они ждут ответа до 20 февраля.

В письме также упомянуто о недавнем слиянии SpaceX с xAI, что, по мнению сенаторов, усиливает потребность в проверке, поскольку объединение технологий искусственного интеллекта, космоса и коммуникаций может сделать компанию еще более уязвимой к потенциальному влиянию со стороны иностранных инвесторов.

SpaceX пока не предоставила комментариев относительно запроса о проверке.

Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин