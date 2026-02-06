Платным парковкам Минска урезали график 6.02.2026, 10:22

Cократили на два часа.

В Минске скорректировали график работы платных парковок в центральных районах города, но самих платных парковок в ближайшее время станет больше. В планах оператора столичных парковок - прибавлять по 8-12 новых платных каждый квартал. При этом вскоре пообещали запустить специальное мобильное приложение, которое должно упростить водителям процесс оплаты, пишет «Телеграф».

Ряд решений об изменениях в работе платных парковок на днях были приняты на заседании в Мингорисполкоме. Как пояснил генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов, график работы большинства платных парковок сократили на два часа. Взимать плату за парковку, как и прежде, будут начинать в 8:00, а вот бесплатная парковка будет начинаться не с 20:00, как раньше, а с 18:00.

По словам Зырянова, по такому графику - с 8:00 до 18:00 - будут работать практически все столичные парковки. Исключения сделали лишь для территории Верхнего города и улицы Замковой.

Кроме того, расширили зону парковочных абонементов . Теперь их можно оформить не только на открытых парковках во второй и третьей зонах, но и на закрытых парковках этих зон, а также на открытой парковке в первой зоне по улице Замковой.

Количество платных парковок в Минске в этом году также увеличится. Как сообщил директор ГУ «Парковки столицы» Михаил Филиппов, каждый квартал планируется прирастать 8-12 новыми платными локациями. Самый крупный из них - парковка у «Чижовка-Арены», на 1,3 тыс. машино-мест. В результате, общее количество платных мест в Минске перевалит за 11 тысяч.

