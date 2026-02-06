Как нарастало безумие Лукашенко

  • 6.02.2026, 10:38
Распоряжение экономить на уличном освещении зимой — не первое абсурдное решение.

Молниеносное выполнение чиновниками требования Александра Лукашенко экономить на уличном освещении и позже включать фонари вызвало волну возмущения. Но это не единственный пример, когда отданные им распоряжения, касающиеся не входящих в его компетенцию дел, мягко говоря, порождают вопросы, а не приводят к более трагическим последствиям (вспомните ковид). «Зеркало» собрало примеры подобных ситуаций.

Отменил переход на зимнее время, оставив страну в неверном часовом поясе

В сентябре 2011 года в стране отменили переход на сезонное время.

«Решение об отмене ежегодного перевода часовой стрелки в последнее воскресенье марта на один час вперед и в последнее воскресенье октября на один час назад принято с целью согласованного с государствами — участниками Таможенного союза исчисления времени», — заявили в пресс-службе Совмина.

Александр Лукашенко прокомментировал решение спустя год, заявив, что сильно в проблему не вникал, но «категорически против этих переводов часов туда-сюда».

— Но, думаю, мы вместе с россиянами определимся, как нам поступить в данном случае. Наверное, для Беларуси (это же не Россия, где несколько часовых поясов) это не столь важно. Ладно, мы взрослые. Но мы же детей дергаем: им в школу, в детский сад на час раньше надо. А что касается экономики, то вряд ли мы уж что-то много выигрываем. Поэтому я не сторонник вертеть часами туда-сюда, — признался он.

С тех пор страна живет в летнем времени, которое на час больше нашего часового пояса и соответствует московскому.

Предложил брать с людей 100 долларов за выезд за границу

В сентябре 2013 года во время посещения завода «Мотовело» Александр Лукашенко озвучил идею, как радикально поправить внешнеторговый баланс.

— Наши люди сегодня до трех млрд долларов в год вывозят за границу в Евросоюз и ввозят барахло, которое мы тоже выпускаем. Так вот, я давно поручил: вплоть до того, что уезжаешь за пределы, неважно зачем, — заплати пошлину. Это будет так: мы тебя на границе обслуживаем, плати 100 долларов с носа и езжай, — заявил тогда диктатор.

Чиновники отреагировали оперативно: спустя несколько дней тогда вице-премьер Беларуси Петр Прокопович заявил, что новшество может заработать через месяц. Введение «выездной пошлины» поддержали и другие чиновники высокого ранга. Например, тогдашний председатель Минского горисполкома Николай Ладутько заявлял, что это «продиктовано интересами большинства».

Но рядовые беларусы все равно не прониклись: одни отнеслись к словам Лукашенко как к дурной шутке, другие начали собирать подписи под петицией об отмене инициативы. Экономисты указывали на ее экономическую несостоятельность. В итоге пошлина так и не была введена, а разговоры о ней постепенно сошли на нет.

Озаботившись режимом младшего сына, перенес начало занятий в школах

В 2017 году Лукашенко заинтересовался тем, во сколько начинаются уроки в школах. Его младший сын, Николай, на тот момент заканчивал шестой класс.

— Вчера было у ребенка семь уроков. Просыпается в полседьмого утра — с этим тоже надо разобраться. С девяти начинать учебу в школе [надо], и не смотреть на то, что родителям надо на работу, — категорично заявил он.

Лукашенко отметил: начинать рано уроки можно у старшеклассников, но сейчас даже «малыши раньше 11.00−11.30 не лягут спать, они же телепаются по дому еще», а «школьникам необходимо нормально просыпаться и только потом идти на учебу».

И вновь реакция со стороны чиновничьего аппарата была оперативной: Лукашенко выступил в апреле, а в конце мая родителей поставили перед фактом — занятия в большинстве школ с 1 сентября будут начинаться с 9 утра. На новый график тогда перевели 82,5% учреждений общего среднего образования. С 8.30 утра учеба стартовала в 17,2% школ и лишь в 0,3% — с 8 утра.

— Мы промониторили. Да, действительно, есть объективно школы, которые могут начинать учебные занятия с 9 утра. Это, как правило, сельские школы и учреждения образования, работающие в одну смену, — отчитался министр образования Игорь Карпенко. По его словам, сложности возникали у школ, где учебный процесс организован в две смены, но и там нашли, как решить вопрос — в том числе за счет сокращения времени перемен.

Возмутился белорусским языком на билборде ГАИ

Выступая в апреле 2019-го с ежегодным «посланием к народу и национальному собранию», Александр Лукашенко раскритиковал установленный вдоль дорог плакат «Выконвай хуткасны рэжым».

— Замечаю: опять пошла эта языковая волна. Я же вас просил, не поднимайте этот вопрос вообще! Он закрыт в Беларуси! У нас два государственных языка — русский и белорусский. Не украинский, не российский — русский! — возмутился диктатор. — Еду по дороге. Трасса, которую называют президентской. Вывесили табло «Выконвай хуткасны рэжым». Понятно мне, что хотел сказать автор. Но едет русский человек или русскоязычный белорус: «Выконвай»… «Хуткасны»… Но понял, что «рэжым». Неужели, думает, опять про диктатуру Лукашенко? Что вы хотели этим показать? 50 процентов населения — с запасом говорю — поймут, что требует дорожник или гаишник… Но остальные же не поймут! Пришлось вернуть название нормальное. Кто поймет, что это скоростной режим, а не диктатура Лукашенко…

Отменил масочный режим во время пандемии коронавируса

В октябре 2021 года, когда во всем мире бушевала пандемия коронавируса, в Беларуси отменили обязательный масочный режим. А началось все с заявления Лукашенко, которое прозвучало 19 октября на совещании по эпидемиологический ситуации и принимаемым в связи с распространением COVID-19 мерам. Он назвал профилактическую меру издевательством над людьми.

— Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима. Щупаете везде, даже женщин не щадя, — устроил Лукашенко разнос главам МВД и Минздрава. Он приказал людей «не напрягать» и «не заставлять» носить маски или вакцинироваться.

В итоге введенный в начале октября масочный режим продержался меньше двух недель — 22 октября Минздрав его отменил.

— Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного транспорта, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен, — прокомментировали постановление в Минздраве.

Потребовал решить вопрос с «вонючими» маршрутками (но не помогло)

В ноябре 2025-го Лукашенко озаботился очередями на маршрутки в часы пик. И предложил решить проблему, заменив их автобусами и электробусами.

— Люди обижаются: стоят, особенно в часы пик, по 150 метров, как они пишут, в очередях, чтобы втиснуться в эту маршрутку вонючую. Слушайте, чего вы над людьми издеваетесь?!

Он обратился к премьер-министру Александру Турчину с вопросом, почему маршрутки не могут заменить автобусами.

— Надо поставить, вплоть до того, что не только на двигателях внутреннего сгорания автобусы, но и электробусы поставить. И пусть идут. С удовольствием люди поедут. Комфортно, воздухом дышат в этом автобусе, не сидят там (как в маршрутках. — Прим. ред.) зажавшись, — распорядился Лукашенко.

На какое-то время очереди на маршрутные такси действительно сократились. Но уже к середине декабря все стало по-старому.

Взялся за любителей пить кофе на заправках

В октябре прошлого года в поле зрения Лукашенко попали белорусы, покупающие кофе на заправках.

— Машины поставили поперек, никто проехать не может. А они в кафе кофе пьют, — возмутился он на совещании 16 октября.

Он передал через госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича распоряжение главе МВД разобраться: «Поручите Кубракову, чтобы он там до понедельника навел железный порядок».

Силовики взяли под козырек. Для борьбы с любителями выпить в дороге кофе были созданы специальные отряды, которые отправились на АЗС.

— Созданы рейдовые группы для мониторинга объектов придорожного сервиса и обеспечения безопасности движения. С руководством автозаправок проводится профилактическая беседа о необходимости соблюдения мер безопасности для посетителей, а также разграничения деятельности по реализации топлива и продаже сопутствующих товаров и продуктов питания, — рассказал начальник управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома Геннадий Белявский.

Отмечалось, что инспекторы «проводят профилактические беседы, напоминая водителям о культуре поведения и взаимоуважении».

Позже на электронных экранах АЗС появились напоминания водителям о том, что перед тем, как делать покупки, следует заправить автомобиль и освободить колонку.

Потребовал сделать прохладнее в квартирах, несмотря на морозы

В нынешнем необычайно снежном и морозном январе Лукашенко решил, что в квартирах белорусов необходимо снизить температуру. Об этом он заявил, обсуждая повреждение тепломагистрали в Минске.

— Теплотрасса — повысили давление… Как обычно. И я подумал три дня назад: думаю, надо предупредить начальников… Но, наверное же, знают: ну дайте вы немножко прохладнее теплоноситель — воду или еще что-то, но чтобы она была постоянно. Хуже будет, если давление повысить, тепло такое в дом, но его не будет вообще (в случае прорыва теплотрассы при слишком высоких температуре и давлении. — Прим. ред.), — порассуждал Лукашенко о причинах аварии.

Всего спустя несколько часов после призыва сделать батареи в квартирах «немножко прохладнее» Минэнерго ограничило режимы работы систем теплоснабжения.

В преддверии сильных морозов, которые прогнозировались в начале февраля, замминистра Сергей Адаменко не очень внятно обосновал это решение:

— Температура в сильные морозы в помещениях и в квартирах у граждан будет несколько снижена относительно того, что мы ранее практиковали. Но это все равно будут комфортные условия, и граждане должны относиться к этому с пониманием. Конечно, тепло будет — +18°С обязательно должно быть. Это социальные стандарты. К таким нехарактерным морозам, как в этом году, конечно же, мы не привыкли. Наши граждане привыкли, что у нас 22−25 градусов в квартирах. Но это большие нагрузки на оборудование <…>. Сейчас, когда температура воздуха достигает −20…−25°С, на оборудование станций, на оборудование тепловых сетей идет огромная несбалансированная нагрузка. Мы вынуждены отстраивать режимы, чтобы эту нагрузку сократить, сохранить наше оборудование.

