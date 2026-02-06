The Telegraph: Россия тайно отправила Ирану $2,5 млрд наличными 5 6.02.2026, 10:53

Это помогло режиму в Иране удержаться под давлением международных санкций.

Россия в обход санкций тайно поставила Ирану наличные на сумму около $2,5 млрд, сообщает The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org). По данным издания, государственный российский Промсвязьбанк в 2018 году совершил 34 крупных поставки денежных средств весом почти пять тонн.

Первые отправки начались спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп ввел жесткие санкции против Ирана. Каждая партия наличности — от $57 млн до $115 млн — передавалась из московского офиса Промсвязьбанка в Центральный банк Ирана в Тегеране. Груз, предположительно в виде купюр по €500, перевозили поездом до Астрахани, затем морем через Каспий, а далее снова по железной дороге до столицы Ирана.

Эксперты считают, что Москва таким образом помогала иранскому режим удержаться на фоне экономических протестов 2018 года — и делала это тайно, чтобы избежать международной критики. Аналитики, опрошенные The Telegraph, отмечают, что подобные переводы могли быть платой за оружие, оборудование или поддержку Корпуса стражей исламской революции.

В 2017 году Промсвязьбанк был национализирован и преобразован в банк для оборонной отрасли, а его глава Петр Фрадков попал под санкции США и Великобританией после начала войны в Украине.

Москва могла отправлять наличные и в этот раз, считают эксперты. На фоне новых массовых протестов в Иране Москва особенно заинтересована в сохранении теократического режима, который поставляет России ударные беспилотники «Шахед-136» и баллистические ракеты для войны против Украины.

Правозащитники напоминают, что последние протесты в Иране были жестоко подавлены: по данным правозащитных организаций, погибло не менее 6 000 человек. На этом фоне, считают эксперты, Кремль может усиливать скрытую финансовую помощь Тегерану.

«Это именно тот тип поддержки, о котором стоит беспокоиться», — заявила аналитик Вашингтонского института Анна Борщевская.

