8 февраля 2026, воскресенье, 12:00
Илья Соловьев отдал голевой пас в победном матче «Питтсбурга» с «Баффало»

  • 6.02.2026, 10:54
Илья Соловьев

Всего в текущем сезоне НХЛ белорусский защитник набрал 6 очков.

«Питтсбург» с белорусом Ильей Соловьевым обыграл на выезде «Баффало» в последнем матче НХЛ перед паузой на Олимпиаду, пишет betnews.by.

Баффало — Питтсбург — 2:5 (Зукер, 1:46, Томпсон, 41:55-бол.; Э.Хейс, 9:18, 18:47, Киндел, 27:44, 59:46-мен., п.в., Новак, 55:33).

Соловьев поучаствовал в первом голе «пингвинов», ассистировав Эйвери Хейсу, который забросил свои первые шайбы за карьеру в НХЛ. Помимо Хейса, голевой дубль оформил 18-летний форвард Бен Киндел.

Соловьев завершил игру с показателем полезности +1. После обмена из «Колорадо» он записал в актив 3 результативные передачи в 5 матчах за «Питтсбург». Всего в текущем сезоне НХЛ белорусский защитник набрал 6 (1+5) очков.

«Питтсбург» сравнялся с «Баффало» по очкам (70), но обошел «клинков» по дополнительным показателям, поднявшись на 5-е место в Восточной конференции.

