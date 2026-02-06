Богатейшая семья Италии намерена стать лидером американского завтрака 3 6.02.2026, 10:59

2,784

Глава империи Nutella Джованни Ферреро сделал рынок США главным приоритетом.

Итальянский кондитерский гигант Ferrero, известный прежде всего благодаря Nutella, активно расширяет свое присутствие в США и планирует занять прочное место на американских кухнях — начиная с завтраков. Возглавляемая Джованни Ферреро, семейная компания стала крупнейшей в Италии и занимает третье по величине место в мировом производстве сладких упакованных продуктов, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

После покупки WK Kellogg Co. за $3,1 млрд Ferrero впервые за 17 лет возвращает культовый бренд Kellogg’s — с рекламой хлопьев Raisin Bran. Сделка дает компании доступ к американскому рынку завтраков, более 90% домохозяйств регулярно покупают сухие завтраки.

Ferrero активно наращивает производство в США. После приобретения Wells Enterprises компания вложила почти полмиллиарда долларов в завод в штате Нью-Йорк, где уже выпускает мороженое Nutella и Kinder. В ближайшие годы потребители увидят «много инноваций» в категориях мороженого и печенья.

Одной из ключевых новинок станет Nutella Peanut — адаптированная под американские вкусы версия легендарной пасты, созданная с использованием экспертизы бренда Butterfinger. Выход в супермаркеты ожидается весной, и в Ferrero надеются, что продукт станет «обязательным элементом на кухонной полке каждого дома».

Несмотря на растущий спрос на полезные продукты и конкуренцию со стороны альтернативных завтраков, в Ferrero уверены в потенциале приобретенного бизнеса. Kellogg’s уже адаптирует линейку под новые запросы: Special K выпускается без добавленного сахара, а в других продуктах удаляют искусственные красители.

По оценкам Bloomberg, выручка Ferrero в 2025 году может достигнуть €20 млрд. США сегодня обеспечивают уже четверть доходов группы — показатель, который компания намерена увеличивать за счет новых сделок, расширения производства и сильного маркетинга.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com