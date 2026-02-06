Сдвиг по фазе 11 Александр Класковский

6.02.2026, 11:16

И зачем тогда строили АЭС?

Вечером 4 февраля для белорусов внутри страны настал кромешный ад. В обычное время освещение в городах не включили. Но блэкаут наступил не потому, что враги разбомбили энергетическую инфраструктуру, как это происходит в Украине. Мирная Беларусь погрузилась во мрак из-за «светлой» идеи ее правителя.

На совещании 3 февраля Александр Лукашенко возмутился тем, что, по его мнению, электричество транжирится на излишнее освещение по утрам и вечерам.

«Выеду в Острошицком Городке (поселок в Минском районе, рядом с которым находится одна из резиденций Лукашенко. — Прим.), к примеру, и в других деревнях. Вчера в шесть часов вечера вся Минская область светится. Горят огни. И это характерно для всех», — так описал правитель свои наблюдения из окна бронированного мерседеса.

И перешел на фирменный грозный тон: «Пеняйте сами на себя. Будете платить минимум из своего кармана. Все на улицах фонари включены, все сияет. Минская область и туда дальше — все горит. В шесть часов вечера. Зачем? Уже в полвосьмого можно отключить утром свет на улице, особенно сейчас, когда света много. Нет — все фонари горят».

Из слов Лукашенко вытекало, что он уже озаботился этаким расточительством накануне, и ему доложили, что некорректно-де работают фотоэлементы. Предположу, что испуганные чиновники просто свалили вину на бессловесную технику.

Этот объяснение, однако, лишь разозлило правителя: «Чепуха полная. Отрегулируйте эти фотоэлементы, чтобы электричество автоматически с искусственным вашим интеллектом отключалось в семь часов утра. И загорался свет не в шесть часов вечера, а в восемь. Посчитайте — четыре-пять [лишних] часов горит вся страна, светится. Сколько мы тратим денег!»

С ИИ у вождя особые счеты: это вражеское изобретение он пинает при каждом удобном случае.

Возвращение в пещерный век

И вот вчера вечером белорусы-горожане (в небольших деревнях привыкли, что в такую пору хоть глаз выколи) смогли в полной мере насладиться звездным небом, которое обычно не разглядеть из-за света фонарей.

В Минске, например, солнце в этот день зашло в 17:56. И зажигать свет в 18 часов, что так возмутило Лукашенко, — по здравом рассуждении как раз таки самое то.

Но чиновники, естественно, пенять на себя и платить из собственного кармана не захотели. В Минэнерго 4 февраля обсудили «корректировку режимов работы уличного освещения в населенных пунктах».

В общем, доверились не ИИ, а инстинкту самосохранения. Так что освещение в привычное время не врубилось (включили только в 19 часов).

А ведь именно в этом промежутке суток многие возвращаются с работы, дети — из школы. На улицах полно транспорта. ГАИ всегда напоминала, что сумерки — самое аварийное время. А как водителю в кромешной тьме разглядеть пешехода на нерегулируемой зебре? А если на тротуаре, не приведи господь, открытый канализационный люк? А если нужно спускаться по скользким ступенькам уличной лестницы? Да и на любой обледеневшей колдобине можно навернуться.

Социальные сети взорвались возмущением. Но не удивлюсь, если силовики начнут вычислять авторов злых комментов и брать их с выламыванием дверей — как опасных экстремистов.

Между тем белорусы в соцсетях подчеркивают, что в стране с помпой была построена АЭС. Лукашенко даже порывался отгрохать вторую, но в итоге, похоже, удовлетворился планом соорудить третий блок на Островецкой станции.

В свое время власти рассчитывали с выгодой продавать электричество с этой станции соседним странам. Тем же литовцам, которые в свое время закрыли Игналинскую АЭС.

Но с Литвой и прочими странами ЕС режим Лукашенко вдрызг разругался. С Вильнюсом — и вовсе на ножах. Про Украину и говорить нечего. В России своего электричества хватало.

Так что Лукашенко раз за разом подстегивал чиновников: шевелите мозгами, придумывайте, на что можно пустить излишки электричества. Развивайте, мол, электротранспорт, стройте дома с электрическим отоплением и т. д.

На совещании о результатах работы БелАЭС в ноябре прошлого года правитель с гордостью отмечал, что один из итогов ее строительства — «придание импульса росту энергопотребления. В 2024 году достигнут его исторический максимум — 43,3 млрд кВт.ч. За последние пять лет прирост составил около 6 млрд кВт.ч.»

То есть рост энергопотребления подавался как достижение. И вообще, с пуском БелАЭС «страна вступила в новую эру», патетично вещал тогда вождь.

Теперь же, как видим, он возвращает страну во мрак пещерного века.

Видя страну из окошка лимузина

Что же случилось? В СМИ плодятся разные версии. «Наша ніва», например, предполагает, что на каком-то из объектов генерации произошло аварийное отключение, о котором публично не сообщили. Или энергия транспортируется в смежные регионы России, где случаются блэкауты из-за ответных ударов Украины по энергетической инфраструктуре. А может, Лукашенко решил задобрить Киев и тайком подбрасывает киловатт-часы украинцам?

В принципе, ни одну из этих версий исключить нельзя. Однако более вероятно, что причины банальнее.

Во-первых, правитель видит, что экономика России, перекошенная войной и отягощенная санкциями, выдыхается. Тамошний рынок сужается. Так что Москва уже не сможет поддерживать вассала в прежних объемах. А значит, пора экономить на спичках. Хотя в нашем случае и этот фразеологизм не катит: в темноте и спичками приходится чиркать чаще.

Во-вторых, в окружении скорого на расправу Лукашенко не осталось людей, которые могли бы возразить автократу. Безопаснее свалить все на фотоэлементы и взять под козырек.

В-третьих, Лукашенко, когда-то козырявший связью с народом, за три с лишним десятилетия царствования оторвался от реалий жизни простых сограждан. В его многочисленных резиденциях, надо полагать, на иллюминации не экономят. А остальную Беларусь он видит в основном из-за тонированных стекол лимузина.

И эти лимузинные наблюдения раз за разом становятся толчком к волюнтаристским решениям. Помните, как в 2019-м правитель ополчился на билборды на белорусском: «Еду по дороге — трасса, как ее называют, президентская. Вынесены табло «Выконвай хуткасны рэжым». Ну понятно, мне как белорусу понятно, что хотел сказать автор. А едет русский человек…»

Да уж, в Беларуси писать по-белорусски — страшный грех перед «старшими братьями». Билборды пох*рили.

Правитель погружает Беларусь во мрак во всех смыслах

Наконец, в-четвертых — и это главный вывод — абсолютная власть развращает абсолютно. Что хочу, то и ворочу.

Вспомним, как Лукашенко перекраивал школьные программы и учебники, возмущаясь тем, что задают его сыну Коле.

»Недавно я посмотрел, как в восьмом классе изучают биологию: слушайте, полкурса — черви! Строение, жизнедеятельность и что надо сделать червяку, чтобы он был паразитом. Ну ответьте мне на этот вопрос. Ладно, для продвинутых пусть будет. Да, надо знать про это существо, но зачем его дотошно изучать?» — укорял правитель деятелей образования в 2019-м.

Двумя годами ранее он заставил начинать занятия в школе на час позже — в девять утра, простодушно признавшись, что его сын иногда дремлет на первом уроке.

Этот сдвиг по фазе породил массу проблем для родителей, у которых рабочий день с восьми: как умудриться отвести ребенка в школу и при этом самому не опоздать?

Но правитель этих проблем не понимает, он живет в другой галактике, где сам решает, когда сидеть в кабинете, а когда в хоккей играть.

А помните, как в октябре прошлого года ему доложили об очередях на заправках, и тот решил, что корень зла — любители попить там кофе? «Поручите [министру внутренних дел Ивану] Кубракову, чтобы он там до понедельника навел железный порядок», — распорядился Лукашенко. Милиция тут же была мобилизована на жесточашую борьбу с кофеманами, а операторам АЗС велели “не произносить лишних фраз», чтобы не тормозить процесс.

И совсем свежий пример: в разгар морозов Лукашенко распорядился снизить температуру отопления в квартирах. Сам, мол, он холода не боится. Так что пусть и другие закаляются.

Прелестна была при этом и такая мотивация: снизить температуру теплоносителя нужно для того, чтобы трубы не прорывало. Так, может, лучше их вовремя заменять?

Атака на уличные фонари — тот случай, когда вся страна на своей шкуре сразу почувствовала абсурд и вред волюнтаристского приказа. Но ведь Лукашенко с умным видом правит и сложными сферами, поучает академиков, министров, банкиров — всех подряд. И отдает распоряжения, ущерб от которых не сразу бросается в глаза, но может исчисляться миллиардами.

Вся страна — в заложниках человека с не очень хорошим образованием, тягой к примитивным решениям и замшелыми взглядами. Он погружает Беларусь во тьму во всех смыслах.

Александр Класковский, «Позiрк»

