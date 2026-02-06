закрыть
14 мая 2026, четверг, 12:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сдвиг по фазе

11
  • Александр Класковский
  • 6.02.2026, 11:16
  • 10,418
Сдвиг по фазе
Александр Класковский

И зачем тогда строили АЭС?

Вечером 4 февраля для белорусов внутри страны настал кромешный ад. В обычное время освещение в городах не включили. Но блэкаут наступил не потому, что враги разбомбили энергетическую инфраструктуру, как это происходит в Украине. Мирная Беларусь погрузилась во мрак из-за «светлой» идеи ее правителя.

На совещании 3 февраля Александр Лукашенко возмутился тем, что, по его мнению, электричество транжирится на излишнее освещение по утрам и вечерам.

«Выеду в Острошицком Городке (поселок в Минском районе, рядом с которым находится одна из резиденций Лукашенко. — Прим.), к примеру, и в других деревнях. Вчера в шесть часов вечера вся Минская область светится. Горят огни. И это характерно для всех», — так описал правитель свои наблюдения из окна бронированного мерседеса.

И перешел на фирменный грозный тон: «Пеняйте сами на себя. Будете платить минимум из своего кармана. Все на улицах фонари включены, все сияет. Минская область и туда дальше — все горит. В шесть часов вечера. Зачем? Уже в полвосьмого можно отключить утром свет на улице, особенно сейчас, когда света много. Нет — все фонари горят».

Из слов Лукашенко вытекало, что он уже озаботился этаким расточительством накануне, и ему доложили, что некорректно-де работают фотоэлементы. Предположу, что испуганные чиновники просто свалили вину на бессловесную технику.

Этот объяснение, однако, лишь разозлило правителя: «Чепуха полная. Отрегулируйте эти фотоэлементы, чтобы электричество автоматически с искусственным вашим интеллектом отключалось в семь часов утра. И загорался свет не в шесть часов вечера, а в восемь. Посчитайте — четыре-пять [лишних] часов горит вся страна, светится. Сколько мы тратим денег!»

С ИИ у вождя особые счеты: это вражеское изобретение он пинает при каждом удобном случае.

Возвращение в пещерный век

И вот вчера вечером белорусы-горожане (в небольших деревнях привыкли, что в такую пору хоть глаз выколи) смогли в полной мере насладиться звездным небом, которое обычно не разглядеть из-за света фонарей.

В Минске, например, солнце в этот день зашло в 17:56. И зажигать свет в 18 часов, что так возмутило Лукашенко, — по здравом рассуждении как раз таки самое то.

Но чиновники, естественно, пенять на себя и платить из собственного кармана не захотели. В Минэнерго 4 февраля обсудили «корректировку режимов работы уличного освещения в населенных пунктах».

В общем, доверились не ИИ, а инстинкту самосохранения. Так что освещение в привычное время не врубилось (включили только в 19 часов).

А ведь именно в этом промежутке суток многие возвращаются с работы, дети — из школы. На улицах полно транспорта. ГАИ всегда напоминала, что сумерки — самое аварийное время. А как водителю в кромешной тьме разглядеть пешехода на нерегулируемой зебре? А если на тротуаре, не приведи господь, открытый канализационный люк? А если нужно спускаться по скользким ступенькам уличной лестницы? Да и на любой обледеневшей колдобине можно навернуться.

Социальные сети взорвались возмущением. Но не удивлюсь, если силовики начнут вычислять авторов злых комментов и брать их с выламыванием дверей — как опасных экстремистов.

И зачем тогда строили АЭС?

Между тем белорусы в соцсетях подчеркивают, что в стране с помпой была построена АЭС. Лукашенко даже порывался отгрохать вторую, но в итоге, похоже, удовлетворился планом соорудить третий блок на Островецкой станции.

В свое время власти рассчитывали с выгодой продавать электричество с этой станции соседним странам. Тем же литовцам, которые в свое время закрыли Игналинскую АЭС.

Но с Литвой и прочими странами ЕС режим Лукашенко вдрызг разругался. С Вильнюсом — и вовсе на ножах. Про Украину и говорить нечего. В России своего электричества хватало.

Так что Лукашенко раз за разом подстегивал чиновников: шевелите мозгами, придумывайте, на что можно пустить излишки электричества. Развивайте, мол, электротранспорт, стройте дома с электрическим отоплением и т. д.

На совещании о результатах работы БелАЭС в ноябре прошлого года правитель с гордостью отмечал, что один из итогов ее строительства — «придание импульса росту энергопотребления. В 2024 году достигнут его исторический максимум — 43,3 млрд кВт.ч. За последние пять лет прирост составил около 6 млрд кВт.ч.»

То есть рост энергопотребления подавался как достижение. И вообще, с пуском БелАЭС «страна вступила в новую эру», патетично вещал тогда вождь.

Теперь же, как видим, он возвращает страну во мрак пещерного века.

Видя страну из окошка лимузина

Что же случилось? В СМИ плодятся разные версии. «Наша ніва», например, предполагает, что на каком-то из объектов генерации произошло аварийное отключение, о котором публично не сообщили. Или энергия транспортируется в смежные регионы России, где случаются блэкауты из-за ответных ударов Украины по энергетической инфраструктуре. А может, Лукашенко решил задобрить Киев и тайком подбрасывает киловатт-часы украинцам?

В принципе, ни одну из этих версий исключить нельзя. Однако более вероятно, что причины банальнее.

Во-первых, правитель видит, что экономика России, перекошенная войной и отягощенная санкциями, выдыхается. Тамошний рынок сужается. Так что Москва уже не сможет поддерживать вассала в прежних объемах. А значит, пора экономить на спичках. Хотя в нашем случае и этот фразеологизм не катит: в темноте и спичками приходится чиркать чаще.

Во-вторых, в окружении скорого на расправу Лукашенко не осталось людей, которые могли бы возразить автократу. Безопаснее свалить все на фотоэлементы и взять под козырек.

В-третьих, Лукашенко, когда-то козырявший связью с народом, за три с лишним десятилетия царствования оторвался от реалий жизни простых сограждан. В его многочисленных резиденциях, надо полагать, на иллюминации не экономят. А остальную Беларусь он видит в основном из-за тонированных стекол лимузина.

И эти лимузинные наблюдения раз за разом становятся толчком к волюнтаристским решениям. Помните, как в 2019-м правитель ополчился на билборды на белорусском: «Еду по дороге — трасса, как ее называют, президентская. Вынесены табло «Выконвай хуткасны рэжым». Ну понятно, мне как белорусу понятно, что хотел сказать автор. А едет русский человек…»

Да уж, в Беларуси писать по-белорусски — страшный грех перед «старшими братьями». Билборды пох*рили.

Правитель погружает Беларусь во мрак во всех смыслах

Наконец, в-четвертых — и это главный вывод — абсолютная власть развращает абсолютно. Что хочу, то и ворочу.

Вспомним, как Лукашенко перекраивал школьные программы и учебники, возмущаясь тем, что задают его сыну Коле.

»Недавно я посмотрел, как в восьмом классе изучают биологию: слушайте, полкурса — черви! Строение, жизнедеятельность и что надо сделать червяку, чтобы он был паразитом. Ну ответьте мне на этот вопрос. Ладно, для продвинутых пусть будет. Да, надо знать про это существо, но зачем его дотошно изучать?» — укорял правитель деятелей образования в 2019-м.

Двумя годами ранее он заставил начинать занятия в школе на час позже — в девять утра, простодушно признавшись, что его сын иногда дремлет на первом уроке.

Этот сдвиг по фазе породил массу проблем для родителей, у которых рабочий день с восьми: как умудриться отвести ребенка в школу и при этом самому не опоздать?

Но правитель этих проблем не понимает, он живет в другой галактике, где сам решает, когда сидеть в кабинете, а когда в хоккей играть.

А помните, как в октябре прошлого года ему доложили об очередях на заправках, и тот решил, что корень зла — любители попить там кофе? «Поручите [министру внутренних дел Ивану] Кубракову, чтобы он там до понедельника навел железный порядок», — распорядился Лукашенко. Милиция тут же была мобилизована на жесточашую борьбу с кофеманами, а операторам АЗС велели “не произносить лишних фраз», чтобы не тормозить процесс.

И совсем свежий пример: в разгар морозов Лукашенко распорядился снизить температуру отопления в квартирах. Сам, мол, он холода не боится. Так что пусть и другие закаляются.

Прелестна была при этом и такая мотивация: снизить температуру теплоносителя нужно для того, чтобы трубы не прорывало. Так, может, лучше их вовремя заменять?

Атака на уличные фонари — тот случай, когда вся страна на своей шкуре сразу почувствовала абсурд и вред волюнтаристского приказа. Но ведь Лукашенко с умным видом правит и сложными сферами, поучает академиков, министров, банкиров — всех подряд. И отдает распоряжения, ущерб от которых не сразу бросается в глаза, но может исчисляться миллиардами.

Вся страна — в заложниках человека с не очень хорошим образованием, тягой к примитивным решениям и замшелыми взглядами. Он погружает Беларусь во тьму во всех смыслах.

Александр Класковский, «Позiрк»

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин