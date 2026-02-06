СМИ: США формируют резервное правительство для Ирана 1 6.02.2026, 11:32

На случай, если режим «потеряет способность управлять страной».

Администрация США работает над созданием временного правительства в Иране на случай, если действующая власть потеряет способность управлять страной.

Об этом сообщает The National.

По словам собеседника издания, знакомого с американскими усилиями по поиску альтернативы нынешнему иранскому руководству, в этот процесс непосредственно вовлечен зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Он работает над формированием круга ирано-американских предпринимателей, которые должны предоставлять консультации по возможному созданию переходной административной модели управления.

Источник также отметил, что Вашингтон планирует собрать иранских оппозиционных деятелей в Палм-Бич в штате Флорида. Встреча может состояться уже в ближайшие выходные, однако организационные вопросы затрудняют ее подготовку.

Пока также неизвестно, будут ли проходить переговоры непосредственно в президентской резиденции Мар-а-Лаго, или в другом месте неподалеку от нее. В Белом доме эти сообщения официально не комментировали.

