Белорусу не отдали трудовую из-за книг

Белорусу не отдали трудовую из-за книг3
- 6.02.2026, 11:40
Странная история при увольнении на Витебщине.
В Беларуси выявили показательный случай при проверке соблюдения трудового законодательства на одном из предприятий Витебской области. Работнику при увольнении не выдали трудовую книжку — причиной назвали книги, которые он не успел вернуть в библиотеку организации.
Об этом рассказали в Департаменте государственной инспекции труда.
Трудовой кодекс говорит: трудовая книжка должна быть выдана в день увольнения, то есть в последний рабочий день. Это прямо прописано в части 6 статьи 50 ТК Республики Беларусь.
Наниматель действительно может обязать работника рассчитаться с библиотекой, но только через локальные правовые акты. Однако привязывать это к выдаче трудовой книжки нельзя.
Даже если книги не сданы, наниматель не имеет права задерживать трудовую книжку. Такой отказ считается нарушением трудового законодательства, пояснили в инспекции труда.
Если трудовую книжку задержали по вине нанимателя, включается статья 79 Трудового кодекса. В этом случае работнику должны выплатить средний заработок за все время вынужденного прогула.
Кроме того, дата увольнения меняется — официально работник считается уволенным в тот день, когда ему фактически выдали трудовую книжку.