14 мая 2026, четверг, 12:04
«Прекратить беззаконие и самоуправство барина»

  6.02.2026, 11:53
Гомельский завод пусковых двигателей проверяют после обращения граждан.

На Гомельском заводе пусковых двигателей, входящем в холдинг Минского моторного завода, проводится проверка после обращения граждан, сообщил «Позірку» источник, знакомый с ситуацией.

В письме содержится просьба «прекратить это беззаконие и самоуправство самопровозглашенного барина в лице директора Ксендзова А.Н.», который также является так называемым депутатом Гомельского городского совета. Директор называется «барином земли гомельской», который «ни во что не ставит не только своих опричников, но и самого президента и считает, что все ему дозволено и ничего за это ему не будет». По мнению авторов, на Ксендзова можно завести «как минимум 6 уголовных дел».

Среди претензий — замороженный процесс сборки четырех ирригационных систем на предприятии Управления делами президента в «Парохонское» (Пинский район Брестской области).

«Поставка и монтаж 4 дождевальных машин должны были быть закончены к 15 октября [2025 года]». Однако «на сегодняшний день (письмо поступило в АП 26 января 2026 года — прим.) до конца не собрана даже первая из них». Утверждается, что эти машины по документам «являются собственным производством ОАО ГЗПД», «а по факту в них нет ничего, что было бы создано на указанном предприятии».

В письме говорится, что в начале ноября 2025 года директор Минского моторного завода (), демонстрируя в Житковичах (Гомельская область) Александру Лукашенко часть дождевальной машины, утверждал, что это продукт ГЗПД. Но на самом деле завод «совсем никак не участвует в их производстве».

По мнению авторов письма, директор «своими мошенническими действиями причинил ущерб» в размере 700 тыс. рублей.

Кроме того, они указывают на проблемы с защитой прав рабочих: «Уйдешь на больничный с температурой 38,5 — Ксендзов лишит премии и надбавки в воспитательных целях. Получишь зарплату на 400 рублей меньше. Только смерть может быть уважительной причиной неявки на работу!» При этом сам руководитель якобы может уйти в отпуск на три недели и улететь за границу.

В письме сообщается, что текучка кадров составляет 50%.

Также говорится, что в прошлом году в результате инвентаризации на складе готовой продукции была выявлена недостача на сумму более 35 тыс. рублей.

Названы в обращении и другие случаи, которые, как утверждают авторы, характеризуют директора не с лучшей стороны.

Источник сообщил «Позірку», что «приехала разбираться комиссия от моторного завода, а также ОБЭП — так как в милицию тоже пошло обращение».

Выводы комиссия должна сделать и проинформировать Министерство промышленности до 7 февраля.

