Раненый в Москве генерал ГРУ Минобороны РФ находится в тяжелом состоянии 23 6.02.2026, 12:03

17,026

Владимир Алексеев

Появились новые подробности покушения.

Сегодня, 6 февраля, в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Министерства обороны РФ Владимира Алексеева. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину, после чего скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По имеющейся информации, нападение произошло возле жилого дома на Волоколамском шоссе, где живет генерал армии оккупантов. Киллер ждал Алексеева недалеко от подъезда и открыл огонь, когда тот появился.

Раненого генерал-лейтенанта доставили в одну из столичных больниц. Данные о его состоянии пока не разглашаются.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «незаконный оборот огнестрельного оружия». Нападавшего разыскивают.

Обновлено

СМИ сообщают, что генерал-лейтенант Владимир Алексеев находится в тяжелом состоянии после покушения в Москве - за его жизнь борются врачи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com