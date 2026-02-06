14 мая 2026, четверг, 13:27
Раненый в Москве генерал ГРУ Минобороны РФ находится в тяжелом состоянии

23
  • 6.02.2026, 12:03
  • 17,026
Владимир Алексеев

Появились новые подробности покушения.

Сегодня, 6 февраля, в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Министерства обороны РФ Владимира Алексеева. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину, после чего скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По имеющейся информации, нападение произошло возле жилого дома на Волоколамском шоссе, где живет генерал армии оккупантов. Киллер ждал Алексеева недалеко от подъезда и открыл огонь, когда тот появился.

Раненого генерал-лейтенанта доставили в одну из столичных больниц. Данные о его состоянии пока не разглашаются.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «незаконный оборот огнестрельного оружия». Нападавшего разыскивают.

Обновлено

СМИ сообщают, что генерал-лейтенант Владимир Алексеев находится в тяжелом состоянии после покушения в Москве - за его жизнь борются врачи.

