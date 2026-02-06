Трамп отверг предложение Путина продлить ограничения ядерных арсеналов на один год 8 6.02.2026, 12:17

4,802

Президент США настаивает на участии Китая в новом соглашении.

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Путина добровольно сохранить лимиты на размещение стратегических ядерных вооружений после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

В ответ на инициативу Кремля Трамп заявил в Truth Social, что вместо продления «плохо согласованного» договора США должны разработать «новое, улучшенное и модернизированное соглашение», рассчитанное на долгий срок. Россия предлагала на год сохранить лимиты — не более 1 550 боеголовок и 700 носителей.

СНВ-3 был последним действующим договором по контролю над ядерными вооружениями между двумя крупнейшими ядерными державами. Он предусматривал только одно продление — в 2021 году Путин и бывший президент США Джо Байден договорились продлить его на пять лет. В 2023 году Россия заморозила инспекции, сославшись на поддержку США Украины.

Кремль заявил, что готов к диалогу, если Вашингтон даст «конструктивный ответ». Белый дом подтвердил, что контакты с Москвой продолжатся. В ООН призвали восстановить действие соглашения.

Эксперты предупреждают, что отсутствие нового договора увеличит риск ядерной гонки вооружений. Без инспекций стороны будут вынуждены исходить из наихудших сценариев, особенно на фоне роста китайского ядерного арсенала. Трамп говорит, что новое соглашение должно включать Китай, однако Пекин отказывается от переговоров.

Истечение срока ДСНВ породило путаницу: Россия считает договор прекратившим действие и заявляет о готовности как к дипломатии, так и к «решительным военно-техническим мерам» в ответ на возможное наращивание США.

Аналитики отмечают, что без ограничений США и Россия могут в ближайшие годы развернуть сотни дополнительных боеголовок, что ухудшит глобальную стратегическую стабильность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com