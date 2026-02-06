В Москве не добили непростого генерала

  • Иван Преображенский
  • 6.02.2026, 12:34
Иван Преображенский

Алексеев курировал ЧВК и убийства зарубежом.

В Москве не добили замглавы военной разведки России. Это замначальника ГРУ Владимир Алексеев. Нападение на него произошло сегодня в Москве на 24-м этаже дома на Волоколамском шоссе. Киллер несколько раз выстрелил в Алексеева, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Нападавшего ищут. Владимир Алексеев находится в тяжелом состоянии, сообщает RT. У него несколько пуль в спине.

Владимир Алексеев занимает должность первого заместителя начальника Главного управления Генштаба. В 2017 году ему было присвоено звание Героя России.

Алексеев курировал ЧВК и убийства зарубежом. Стал известен во время мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На видео на требование Пригожина выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова он усмехается и говорит «Забирайте». На этом же видео он чуть раньше призывает Пригожина прекратить сопротивление. Как тогда говорили, вместе с генералом Суровикиным, скорее всего, он поддерживал мятеж и обеспечивал «зеленый коридор» вагнеровцам.

Иван Преображенский, «Телеграм»

