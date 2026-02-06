Бессильные шахеды, слепая артиллерия: армия РФ в плачевном состоянии 10 Дмитрий Чернышев

6.02.2026, 12:43

9,964

Дмитрий Чернышев

Введение «белых списков» для Старлинков произвело революционный эффект на поле боя.

Низкий поклон Илону Маску за введение «белых списков» для Старлинка. Теперь работать будут только верифицированные станции. А вся система тактической связи, которую так долго выстраивали российские умельцы, привозя «серые» станции из Китая и переделывая их напильником, рухнула.

В результате российская армия теряет управляемость на поле боя. Дроны без устойчивого канала передачи данных резко теряют ценность. Они либо работают автономно и «вслепую», либо требуют сложных ретрансляторов, которые легко подавить. Это снижает точность артиллерии и увеличивает расход боеприпасов. «Шахеды» не могут больше летать на больших скоростях низко над землей — при достижении скорости 75-90 км/ч терминал перестает работать

Параллельно растет нагрузка на старые системы РЭБ и связи, которые становится легче выявлять и подавлять. Это ведет к отказам, ошибкам и дополнительным потерям.

Сейчас вся система управления поставлена на уши. Начинается лихорадочный поиск, чем можно заменить Старлинк — гражданские спутниковые сервисы, китайские системы, наземные ретрансляторы, самодельные сети. Связь превращается в лоскутное одеяло. Выстроить заново систему управления войсками и очень дорого, и долго. Старая карета превратилась в тыкву.

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com