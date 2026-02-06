Бессильные шахеды, слепая артиллерия: армия РФ в плачевном состоянии

Бессильные шахеды, слепая артиллерия: армия РФ в плачевном состоянии10
- Дмитрий Чернышев
- 6.02.2026, 12:43
Введение «белых списков» для Старлинков произвело революционный эффект на поле боя.
Низкий поклон Илону Маску за введение «белых списков» для Старлинка. Теперь работать будут только верифицированные станции. А вся система тактической связи, которую так долго выстраивали российские умельцы, привозя «серые» станции из Китая и переделывая их напильником, рухнула.
В результате российская армия теряет управляемость на поле боя. Дроны без устойчивого канала передачи данных резко теряют ценность. Они либо работают автономно и «вслепую», либо требуют сложных ретрансляторов, которые легко подавить. Это снижает точность артиллерии и увеличивает расход боеприпасов. «Шахеды» не могут больше летать на больших скоростях низко над землей — при достижении скорости 75-90 км/ч терминал перестает работать
Параллельно растет нагрузка на старые системы РЭБ и связи, которые становится легче выявлять и подавлять. Это ведет к отказам, ошибкам и дополнительным потерям.
Сейчас вся система управления поставлена на уши. Начинается лихорадочный поиск, чем можно заменить Старлинк — гражданские спутниковые сервисы, китайские системы, наземные ретрансляторы, самодельные сети. Связь превращается в лоскутное одеяло. Выстроить заново систему управления войсками и очень дорого, и долго. Старая карета превратилась в тыкву.
Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»